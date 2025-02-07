ÀÐÅÄ½ã°ì¤¬ºÇ¹âÇ¯¼ý¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö3¤È¤«4¤È¤«¡×¡¡¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤ÇÄË¤¤ÌÜ¤Ë¡Ö¥É¥«¥ó¤ÈÊø²õ¤·¤Æ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê71¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎFM¥è¥³¥Ï¥Þ¡ÖFLAG¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢Á´À¹´ü¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1988Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢34ºÐ¤Ç¡È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£ÀõÌî²¹»Ò¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤Î¡ÈWÀõÌî¡É¤È¤Î¶¦±é¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Öº£¤Ï¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ´¤ì¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡ÖÃë¤âÌë¤â»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥Ç¥ë¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È²ó¸Ü¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀÐÀî½Ø°ìÏº¤«¤é¡ÖÅö»þ¤ÎºÇ¹âÇ¯¼ý¤¬²¿²¯¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ»ö¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£3¤È¤«4¤È¤«¡×¤ÈÇ¯¼ý3¡Á4²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ï»È¤¦²Ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ª¶â¤ÏÃù¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¡Ö¤À¤±¤É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤«Çã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¥É¥«¥ó¤È2Ç¯¸å3Ç¯¸å¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤Æ¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÎã¤¨¤Ð3²¯5000Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬6000Ëü¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë1²¯¤°¤é¤¤¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤À¤«¤é6000Ëü¤ÇÇä¤ì¤Æ¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ4000ËüÊ§¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¤À¤«¤é¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ò°ìµ¤¤Ë¼õ¤±¤¿¤Î¤â²æ¡¹¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤ó¤¹¤Í¡×¤È¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÇÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢³Ú¤·¤¤¿ÍÀ¸¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¤ª¶â¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤ÇÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤«¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤Ë²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡£¤ª¶â¤òÄÉ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÄÉ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥Ä¥¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡×¤È70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¶ÃÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£