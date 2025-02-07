¸µÅ·ºÍ¿Íµ¤»ÒÌò¡Ö¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡×¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¡ª¡¡³°¥Ï¥Í¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌ¥ÎÏÇÜÁý¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡½÷Í¥¤ÎÈþ»³²ÃÎø¡Ê28¡Ë7Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡×¤È¤Ï¤µ¤ß¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ°ì¸À¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¸ª¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿È±·Á¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥Ü¥Ö¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢È±¤Ï³°¥Ï¥Í¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ÈþÍÆ»Õ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÌ¥ÎÏÇÜÁý¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èþ»³¤Ï2006Ç¯¤ËÁð磲¹ä¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×¤ÇÅ·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎKoki¡¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö½÷¿À¹ßÎ× Before¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼ÊÔ¡×¡Ê3·î20¸ø³«¡Ë¡¢¡Ö½÷¿À¹ßÎ× After ¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÊÔ¡×¡Ê5·î1¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£