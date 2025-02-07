±öÄÅ³ØÈï¹ð¤ËÈ½·è¡ÖÄ¨Ìò2Ç¯6¤«·î ¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡×Ë½ÎÏÃÄ¤È¤Î´Ø·¸Æ÷¤ï¤»¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÁÒÉß»ÔµÄ
Ë½ÎÏÃÄ¤È¤Î´Ø·¸¤òÆ÷¤ï¤»¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼Ô¤«¤é¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ»ÔµÄ¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¤¹¡£²¬»³ÃÏºÛ¤Ï¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±öÄÅ³ØÈï¹ð¤ËÈ½·è¡ÖÄ¨Ìò2Ç¯6¤«·î ¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¡×Ë½ÎÏÃÄ¤È¤Î´Ø·¸Æ÷¤ï¤»¸½¶â¤ò¶¼¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÁÒÉß»ÔµÄ
È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¸µÁÒÉß»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î±öÄÅ³ØÈï¹ð¡Ê53¡Ë¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È±öÄÅÈï¹ð¤Ï2019Ç¯7·î¡¢ÁÒÉß»Ô¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é¡¢Ë½ÎÏÃÄÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤È¤·¤Æ¸½¶â300Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡Ê7Æü¡Ë¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤Ç²¬»³ÃÏºÛ¤ÎÀÐ¹õ»Ë³ÙºÛÈ½´±¤Ï¡¢¡Ö¸µÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Î½»Ì±¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤ò¶¼¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤Ï°¼Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Öºâ»ºÅªÈï³²¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤äÎÌ·º¾å¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤Á°²Ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢Ä¨Ìò2Ç¯6¤«·î¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢È½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¡¢¹µÁÊ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£