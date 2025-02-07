T¡õS¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLW¡×¤«¤é¥È¥é¥ó¥¯·¿Â¿µ¡Ç½¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡ÖLW5210¡×¤òÈ¯Çä
¡ÉÎ¹¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡£¡É¤ò¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Î¹ÍÑÉÊ¤ò´ë²è¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÁí¹ç¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢T¡õS¡Ë¤Ï¡¢¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Î¹¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¤ò¿È¶á¤Ë¤¹¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ò½Å»ë¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLW¡Ê¥¨¥ë¥À¥Ö¥ê¥å¡¼¡Ë¡×¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥¯·¿Â¿µ¡Ç½¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡ÖLW5210¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡ÖLW¡×¤Ï¡¢¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Î¹¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¤ò¿È¶á¤Ë¤¹¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿ø¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤éÎ¹¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¡¹¤Ø°Â¿´¤È²÷Å¬¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡¢T¡õS¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£LWÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥é¡¼¡¢²÷Å¬¤ÊÎ¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Êµ¡Ç½À¡¢ÆüËÜÈ¯¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢LW¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖLW5210¡×¤Ï¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬ÊØÍø¤Ê¥È¥Ã¥×¥ª¡¼¥×¥ó»ÅÍÍ¤ÇÍÑÅÓ¤ä¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼¤Î³«ÊÄÉô¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥í¥Ã¥¯¼°¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î±ü¹Ô¤¤ËÂÐ¤·¤Æ³¸Â¦¤¬Çö¤¤¥È¥é¥ó¥¯·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î©¤Æ¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â²£¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â´ÊÃ±¤«¤Ä³Ú¤Ë²ÙÊª¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊØÍø¤Ê¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼µ¡Ç½ÅëºÜ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¤¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤äºäÆ»¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤ò³ð¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÎ©¤Æ³Ý¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÍøÊØÀÈ´·²¤ÊÀ½ÉÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏM¡¦L¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï3¡Á5ÇñÄøÅÙÂÐ±þ¤ÎM¥µ¥¤¥º¤¬3Ëü2780±ß¡¢5¡Á7ÇñÄøÅÙÂÐ±þ¤ÎL¥µ¥¤¥º¤¬3Ëü7180±ß¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡£¥«¥é¡¼¤ÏÁ´¥µ¥¤¥º¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥«¡¼¥¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤È¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¹¹Ô¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡ÖLW5210¡×¤Ï¡¢Æþ¼Ò¡¦Æþ³Ø¤Ê¤É¡¢¤³¤Î½Õ¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
LW 5210¡Ý60¡§3Ëü2780±ß
LW 5210¡Ý70¡§3Ëü7180±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¡áhttps://tands-luggage.jp