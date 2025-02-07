¥ª¥ó¥ï¡¼¥É³ß»³¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼Aaron Chang»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖJ.PRESS BOY¡ìS Collection¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤òÈ¯Çä
¥ª¥ó¥ï¡¼¥É³ß»³¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJ.PRESS¡Ê¥¸¥§¥¤ ¥×¥ì¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¡ÊAaron Chang¡Ë»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖJ.PRESS BOY'S Collection¡Ê¥¸¥§¥¤ ¥×¥ì¥¹ ¥Ü¡¼¥¤¥º ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤ò¡¢2·î7Æü¤«¤é¡Ö¥ª¥ó¥ï¡¼¥É¡¦¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡×¤ÇÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢14Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¡ÖJ.PRESS¡×Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âè2ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î15Æü¡¦16Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥¢¡¼¥í¥ó»á¤ò·Þ¤¨¤ÆÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó»á¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤é¾¦¶È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£¡ÖJ.PRESS¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖJ.PRESS BOY'S Collection¡×¤ò¡¢ºòÇ¯7·î¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¢¡¼¥í¥ó»á¤ÎÂåÉ½¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖIVY BOY'S¡Ê¥¢¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡ÖJ.PRESS BOY'S¡Ê¥¸¥§¥¤ ¥×¥ì¥¹¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡ÖJ.PRESS¡×¤Î¥«¥ì¥Ã¥¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¤ò´Þ¤à15¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î15Æü¤Ë°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¥á¥ó¥º´Û¤È¡ÖJ.PRESS¡×¤Î´ú´ÏÅ¹¡ÖJ.PRESS¡õSON'S AOYAMA¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢16Æü¤Ë¤ÏºåµÞ¥á¥ó¥ºÂçºå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¡¼¥í¥ó»á¤ò·Þ¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¡¢¥¢¡¼¥í¥ó»á¤¬º£²ó¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î»¨²ß¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤ë¤Û¤«¡¢½é¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
¥ª¥ó¥ï¡¼¥É³ß»³¡áhttps://www.onward.co.jp