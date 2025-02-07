¡¡ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ôÉì¸©»³¸©»Ô¤Ç2·î7Æü¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤¬¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÀã¤ÇÅÅÃì¤äÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¸©Æ»¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢»³¸©»Ô¿Àºê°Ë±ý¸ÍÃÏ¶è¤Î5À¤ÂÓ7¿Í¤¬¸ÉÎ©¤·¡¢ÄäÅÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡7¿ÍÁ´°÷¤¬¹âÎð¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©ÎÁ¤ÎÈ÷Ãß¤Ï¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£