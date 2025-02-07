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¢¨Kajiyama S, et al. Divided consumption of late-night-dinner improves glucose excursions in young healthy women: A randomized cross-over clinical trial. D iabetes Res Clin Pract 2018; 136: 78-84.
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¢¨Sato A, et al. Morning Mastication Enhances Postprandial Glucose Metabolism in Healthy Young Subjects. Tohoku J Exp Med 2019; 249: 193-201.
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