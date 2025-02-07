¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¡¦¤ª¤¿¤±¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÉÍ½ÁÛ¤¬Åö¤¿¤ê¶Ã¤¡Ö¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¤ª¤¿¤±¡Ê42¡Ë¤ÈÂÀÅÄÇîµ×¡Ê41¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶î¤±È´¤±¤Æ·Ú¥È¥é¡×¤ÎÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ê30¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¥µ¥ß¥Ã¥È¡ÊR¡Ë2025¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÁ´¹ñ11¼«¼£ÂÎ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Ëý¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î»î¿©¤ä¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤ÎÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤ª¤¿¤±¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬À¤³¦Åª¤Ë¤âÍÌ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¼«ÂÎ¤¬¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¼Â¤ÏµÜ¾ë¸©¤Ë¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁÛ¤¬Åö¤¿¤ê3¿Í¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Î¤ê¤Ç´¬¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¡¢¤ï¤«¤á¤´ÈÓ¤Ç´¬¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤¿¤±¤ÈÆ±¤¸È¯ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ª¤¿¤±¤Ï¡¢¡Ö¤â¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ç¡¢¤â¤ó¤¸¤ã¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ã¤ÆÃ¯¤âÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤³¤½°ì½ï¤Ëº®¤¼¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡£Ê´¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢°Õ³°¤È¥Ê¥·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤ª¤¿¤±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÌßÅÄ¤Ï¡Öµí»é¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢µí»é¤Þ¤¼¤´ÈÓ¤È¤«¡£¸¶²Á°Â¤¯¤¤¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡ÈÌîË¾¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£