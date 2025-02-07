¡Ö´óÉÕ¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤·¤è¤¦¡×¤ª¶â¤Î¶µ²Ê½ñVol.60 ¡ô¤ª¶â¤Î´ðËÜ ¡ô»È¤¦
ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ä¾Íè¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡© ¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤æ¤¨¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡ª ¡È¤ª¶â½é¿´¼Ô¡É¤Î3¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ª¶â¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ª¶â¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö´óÉÕ¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤·¤è¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
´óÉÕ¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤·¤è¤¦
À¾»³Èþµª¡Ê¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤ß¤¡Ë¤µ¤ó¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£¤ª¶â¡¢À¸¤Êý¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢Æü¡¹¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¶â¤ÎÃù¤áÊý¡¢»È¤¤Êý¤òÈ¯¿®Ãæ¡£All AboutÃùÃß¥¬¥¤¥É¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
ÃùÃßÌ¤ÃÎ»Ò¡Ê¤Á¤ç¤Á¤¯¡¦¤ß¤Á¤³¡¿34ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë¡¡ÅÔÆâ¤ÎÄÂÂß¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·Ãæ¡£Ëè·î¤ÎÃùÃß¤Ïºâ·Á2Ëü±ß¡Ü¸ýºÂ¤Ë»Ä¤Ã¤¿Ê¬¤Î¤ß¡£¾©³Ø¶â¤Ï´°ºÑ¡£²È¤òÇã¤¦¤Ù¤¤«Çº¤ßÃæ¡£
´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¬Ê¡´¶¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡©
Ì¤ÃÎ»Ò¡§2025Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
À¾»³¡§¤½¤ì¤Ê¤é´óÉÕ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ¡ÖºÒ³²¸å¤Ë´óÉÕ¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤½¤Î¿Í¤Î¹¬Ê¡´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤â¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ëÍ°ÕµÁ¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤ÃÎ»Ò¡§´óÉÕ¤Ç¤¹¤«¡ª ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢Êç¶âÈ¢¤Ë¾®Á¬¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´óÉÕ¤È¤Ê¤ë¤È¤ä¤äµ¤¸å¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
À¾»³¡§´óÉÕ¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Ì¤ÃÎ»Ò¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?
À¾»³¡§´óÉÕ¶â¹µ½ü¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ì¤ÃÎ»Ò¡§¤¢¤ë¡Ä¤è¤¦¤Ê¡©
À¾»³¡§¤³¤ì¤Ï¡¢´óÉÕ¤·¤¿³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¡£´óÉÕÀè¤ä¹µ½üÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´óÉÕ³Û¤«¤é2000±ß¤ò°ú¤¤¤¿¶â³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎÁí½êÆÀ¶â³Û¤Î40¡ó¤¬´óÉÕ¤Î¾å¸Â³Û¤Ç¤¹¡£
Ì¤ÃÎ»Ò¡§¤µ¤¹¤¬¤Ë½êÆÀ¤Î4³ä¤â´óÉÕ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯³Û¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³¡§¤â¤Á¤í¤ó¡ª ¤¿¤È¤¨1Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤Ç¤âÀáÀÇ¤Ë¡£Æâ³ÕÉÜ¤Î¡Ö»ÔÌ±¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë´óÉÕ¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á´óÉÕ¶â¹µ½ü¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï7³äÄ¶¡£¤¦¤ÁÌó3Ê¬¤Î1¤¬À©ÅÙ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
Ì¤ÃÎ»Ò¡§¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÀáÀÇ¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡©
À¾»³¡§¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬¤¢¤ê³ÎÄê¿½¹ð¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤â¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç°Õ³°¤È´ÊÃ±¡£¤»¤Ã¤«¤¯´óÉÕ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¡£
´óÉÕ¤Î¼êÃÊ¤äÊýË¡¤¬Áý¤¨¼Ò²ñ¹×¸¥¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¡£
À¾»³¡§¶áÇ¯¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢´óÉÕ¤Î¼êÃÊ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ê·Ú¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿´óÉÕ¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç´óÉÕ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ê¤é³ÎÄê¿½¹ð¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
Ì¤ÃÎ»Ò¡§¤½¤ì¤ÏÊØÍø¡ª
À¾»³¡§¼ê»ý¤Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´óÉÕ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï´óÉÕ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£
Ì¤ÃÎ»Ò¡§¤Õ¤à¡Ä¡£´óÉÕ¤Ã¤Æ¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Ê¤É¾¯¤·ÌÌÅÝ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊØÍø¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
À¾»³¡§¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ê´óÉÕ¤Ç¤¤ëÃÄÂÎ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ù±ç¤·¤¿¤¤ÃÄÂÎ¤ä³èÆ°¤¬¤¢¤ë¤«¤ò´ð½à¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ì¤ÃÎ»Ò¡§¤½¤ÎÅÀ¤È¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ÎPOINT¡ª
¡ÚSTEP1¡Û´óÉÕÀè¤ÎÃÄÂÎ¤¬¹µ½üÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿ÃÄÂÎ¡Ê¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¢ÆÃÄê¤ÎË¡¿Í¤Ê¤É¡Ë¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡£´óÉÕÀè¤¬¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢³ÆÃÄÂÎ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¡ÚSTEP2¡ÛÎÎ¼ý½ñ¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ê´óÉÕ¶â¤Î¼õÎÎ½ñÅù¡Ë
³ÎÄê¿½¹ð¤ÎºÝ¡¢´óÉÕÀè¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë´óÉÕ¶â¤ÎÎÎ¼ý½ñ¡Ê¼õÎÎ½ñÅù¡Ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÎÎ¼ý½ñ¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤´óÉÕ¡Ê³¹Æ¬¤äÅ¹Æ¬¤Ê¤É¤ÎÊç¶âÈ¢¤Ø¤ÎÊç¶â¡¢ÊªÉÊ¤Î´óÂ£¤Ê¤É¡Ë¤Ï¸¶Â§¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£
¡ÚSTEP3¡Û³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ë
¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤Î¼êÂ³¤¤¬¤¹¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ°Ê³°¤Î´óÉÕ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤ÎÊ¬¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¼ê·Ú¤Ë´óÉÕ¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤â¡ª
¡¦¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
ºÒ³²Éü¶½»Ù±ç¤ä¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÊÖÎéÉÊ¤Ê¤·¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤Ç¤¤ë¡£
¡¦´óÉÕ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ñ¶â¤òÊç¤ë´óÉÕ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡£Æ°Êª°¦¸î¤ä¼«Á³´Ä¶ÊÝ¸î¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢³èÆ°Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¤¿¤á´óÉÕ¶â¤ÎÍÑÅÓ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£´óÉÕÀè¤¬¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
³Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿´óÉÕ¤ÎÀßÄê¤¬¡£1¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é´óÉÕ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥µ¥¤¥È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¾ÃÌÇ¤·¤½¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ú¼¡²ó¤Ï¡¢2432¹æ¡Ê2025Ç¯1·î29ÆüÈ¯Çä¡Ë·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¾®·ÞÍµÈþ»Ò¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦µÜÈø¿ÎÈþ
anan 2430¹æ¡Ê2025Ç¯1·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê