【ワンダーフェスティバル2025[冬]】開催日時:2月9日10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール入場券:前売り 3,500円ほか

「不知火舞(餓狼伝説City of the Wolves)」

ゴールデンヘッドプラスは、フィギュア「不知火舞(餓狼伝説City of the Wolves)」「クーラ・ダイアモンド(THE KING OF FIGHTERS XV)」「不知火舞(THE KING OF FIGHTERS XV)」の3体のアクリルスタンドを、「ワンダーフェスティバル2025[冬]」にて展示する。

今回展示されるのは、フィギュアと同じサイズのアクリルスタンド。「不知火舞(餓狼伝説City of the Wolves)」はライダースーツに身を包んだ姿で、「クーラ・ダイアモンド(THE KING OF FIGHTERS XV)」と「不知火舞(THE KING OF FIGHTERS XV)」はイラストレーター・hncl氏によるイラスト姿で、それぞれ立体化される。

なお、展示されるブースの場所は「No8-7」となっている。

「クーラ・ダイアモンド(THE KING OF FIGHTERS XV)」

「不知火舞(THE KING OF FIGHTERS XV)」

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS REDERVED.