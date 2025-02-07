¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤ò°éÀ®¡¡¹â¹»À¸¤¬²èÁü¤òÇ§¼±¤¹¤ëAI¤ÎºîÀ®¤ËÄ©Àï¡¡¹áÀî¡¦ºä½Ð»Ô
¹â¹»À¸¤¬²èÁü¤òÇ§¼±¤¹¤ëAI¤ÎºîÀ®¤ËÄ©Àï
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤è¤¦¤È¡¢¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤Î¹â¹»¤Ç¿Í¹©ÃÎÇ½¡¢AI¤Î¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºä½Ð¾¦¶È¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¶È¤Ë¤Ï¾ðÊóµ»½Ñ²Ê¤ÎÀ¸ÅÌ29¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÅÌ¤Ï¡ÖAI¡×¤ä¡Ö¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¡¢²èÁü¤òÇ§¼±¤¹¤ëAI¤ÎºîÀ®¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶µ°éÍÑ¤Î¥Äー¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥×ー¥ó¤È¥Õ¥©ー¥¯¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢AI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¤Æ°ã¤¤¤òÈ½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¸ÅÌ¤Ï―¡Ë
¡ÖÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ø½¬¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö°Õ³°¤È´ÊÃ±¤ËÀßÄê¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊAI¤Ï¡Ë¤·¤ê¤È¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×
¡Êºä½Ð¾¦¶È¹â¹» ¾ðÊóµ»½Ñ²Ê¡¿Âçº½¸Å ¹·À¸ ¶µÍ¡¡Ë
¡ÖÈà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢AI¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤È¤«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È³Ø½¬¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºä½Ð¾¦¶È¹â¹»¤Ï2024Ç¯ÅÙ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¹ñ¤Î»ö¶È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£