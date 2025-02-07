Ê£¿ô¤Î¶¥µ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¡¿·¾±»Ô¤È»³·Á»Ô¤Ë±¿Æ°»ÜÀß¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ø
³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡£°ì¿Í¤¬1¤Ä¤Î¶¥µ»¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÊ£¿ô¤Î¶¥µ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£¿·¾±»Ô¤Ë¤³¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Î±¿Æ°»ÜÀß¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¿Í¤¬Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡£1¤Ä¤Î¼ïÌÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ò»Ï¤á³¤³°¤Ç¤Ï¼çÎ®¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢º£¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â1¤Ä¤Î¼ïÌÜ¤Ç¡¢¿È¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¶ÚÎÏ¤¬¤Ä¤¡¢¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¾ã³²Êª¤äÄß¤êÎØ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¿·¾±»Ô¤Î¶õ¤Å¹ÊÞ¤ò²þÁõ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤Î²°Æâ±¿Æ°»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÜÀß¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²ÏËÌÄ®ºß½»¤Î¹ÓÌÚÍ¥´õ¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¡£¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤Î»ÜÀß¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÍøÍÑ¤¬¥á¥¤¥ó¡£Ë¬¤ì¤ë2ºÐ¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´ï¶ñ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÓÌÚÍ¥´õ¤µ¤ó¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¾Ð´é¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¸ø±à¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¾®¤µ¤¤»ÒÍ¥Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¾å¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤»Ò¤¬¤³¤³¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤ó¤Æ¤¤¤äÄ·¤ÓÈ¢¤Ê¤É¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢ÊÉ¤äÃì¡¢¥íー¥×¤Ê¤É¤Î¾ã¤¬¤¤Êª¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¿Ê¤à¡Ö¥ª¥Ö¥¹¥¿¥¯¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é¶¥µ»¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤³¤ì¤Ï¤É¤¦»È¤¦¡©¡Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¦¤ó¤Æ¤¤¡£Äß¤êÎØ¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥íー¥×¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¿ー¥¶¥ó¥íー¥×¤ß¤¿¤¤¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤¤¤¤¡×
¤³¤ÎÄ·¤ÓÈ¢¤Ï¡¢ÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³Ø¹»¤«¤é¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÀâÌÀ¡Ö¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¾å¤ë¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÆ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤âÆ°¤±¤ë¡£ÉÝ¤¤¤±¤ÉÅÏ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ÏÌµ¸ÂÂç¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ»¶ñ¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ë¡£¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥«¥Ìー¤äÎ¦¾å¡¢¿å±Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤òÆ±»þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1¤Ä¤Î¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼þ¤ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÓÌÚÍ¥´õ¤µ¤ó¡Ö¥«¥Ìー¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ÚÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤À¡£Î¦¾å¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¡¦»ýµ×ÎÏ¡¦¶ÚÎÏ¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î3¼ïÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤ÎËÍ¤¬¤¤¤ë¡×
¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤Ï19ºÐ¤Çµ¯¶È¤·¡¢²ÏËÌÄ®¤Ë¤¦¤ó¤Æ¤¤¤ä¶Ú¥È¥ì´ï¶ñ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¥¸¥à¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¥Æ¥Ë¥¹¤ä¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡¢¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÓÌÚÍ¥´õ¤µ¤ó¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÂÎÆ°¤«¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤ê¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¹¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×
µîÇ¯11·î¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ä¥µ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤Î¥á¥¸¥ãー¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤«¤é¡¢¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤ä¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¤Ê¤É30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Öー¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÇ¯Âå¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÓÌÚÍ¥´õ¤µ¤ó¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ã¤ÆËÜÍè¤Ïµ¤À²¤é¤·¡£³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤äÌ´¤Î¹ñ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¸¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±¿Æ°¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÓÌÚÍ¥´õ¤µ¤ó¡ÖËÍ¼«¿È¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»³·Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢À®¸ù¤µ¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤ä¹Í¤¨Êý¤ò»³·Á¤«¤éÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡×
¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²°Æâ±¿Æ°»ÜÀß¤Ï¡¢4·î¤Ë¤Ï¿·¾±»Ô¤Ç¤½¤Î¸å¤Ï»³·Á»Ô¤Ç¤â¥ªー¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¹ÓÌÚ¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£