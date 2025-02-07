¡Úµþ¥¢¥Ë¡Û´°Á´¿·ºî¡ØCITY¡Ù7·îÊüÁ÷³«»Ï¡ª ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¥ã¥¹¥È¸ø³«
µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Î´°Á´¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷·èÄê¡ª¡¡¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÄÉ²Ã¤Î¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÀî¸¶·Äµ×¡¢ÆþÌî¼«Í³¡¢¼·À¥ºÌ²Æ¡¢ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¡¢ÏÂµ×°æÍ¥¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¤ß¤ë¡ª¡Ê²èÁü7ÅÀ¡Ë
¡ØCITY¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ã¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡ä¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è¡£ÉáÄÌ¤ÎCITY¡Ê³¹¡Ë¤ÎÆü¾ï¤ò¡¢°ìÊ¸Ìµ¤·¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Æî±ÀÈþÄ»¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÆ´¤ì¤ëÆî±À¤Î¸åÇÚ¡¦¤Ë¡¼¤¯¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê½÷¤Î»Ò¡¦Àô¤ï¤³¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÁ°ºî¤Î¡ØÆü¾ï¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤¢¤é¤ð¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÉ¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ØCITY¡Ù¤¬¡¢¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¤ÎÁ°ºî¡ØÆü¾ï¡Ù¤ÇÉû´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÀÐÎ©ÂÀ°ì¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´°Á´¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷»þ´ü¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Âè1ÃÆ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅþÃå¡£
¡ãCITY¡ä¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥í¥´¤Î¤Ê¤«¤ËËÜºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁ´°÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖËÜºî¤é¤·¤µ¡×¤¬Á´³«¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Á´°÷¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿1Ëç¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤â¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¿¿ÊÉÄáÉ©Ìò¤ËÀî¸¶·Äµ×¡¢¿¿ÊÉÎ©Í°Ìò¤ËÆþÌî¼«Í³¡¢¿¿ÊÉ¤Þ¤Ä¤êÌò¤Ë¼·À¥ºÌ²Æ¡¢±«¾þ¤¨¤êÌò¤ËÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¡¢Àô¤ê¤³Ìò¤ËÏÂµ×°æÍ¥¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àî¸¶·Äµ×¤ÈÆþÌî¼«Í³¡¢¼·À¥ºÌ²Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎÁ´¿È¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¡£
ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¤Ï¡Ö°ìµ¤¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È°ìÂÎ´¶¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»É·ãÅª¡×¤È¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÏÂµ×°æÍ¥¤â¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¼Çµï¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¼Í¥¤Î±éµ»¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷»þ´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¡£¤¢¤é¤ð¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤ÎCITY¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÆü¾ï¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡Ë¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿CITY THE ANIMATION À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ä¡ä¡äÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¤ß¤ë¡ª¡Ê²èÁü7ÅÀ¡Ë
¡ØCITY¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ã¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡ä¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥é¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è¡£ÉáÄÌ¤ÎCITY¡Ê³¹¡Ë¤ÎÆü¾ï¤ò¡¢°ìÊ¸Ìµ¤·¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Æî±ÀÈþÄ»¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÆ´¤ì¤ëÆî±À¤Î¸åÇÚ¡¦¤Ë¡¼¤¯¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê½÷¤Î»Ò¡¦Àô¤ï¤³¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÁ°ºî¤Î¡ØÆü¾ï¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤¢¤é¤ð¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÉ¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷»þ´ü¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Âè1ÃÆ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅþÃå¡£
¡ãCITY¡ä¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥í¥´¤Î¤Ê¤«¤ËËÜºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁ´°÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖËÜºî¤é¤·¤µ¡×¤¬Á´³«¤Ç¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Á´°÷¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿1Ëç¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤â¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¿¿ÊÉÄáÉ©Ìò¤ËÀî¸¶·Äµ×¡¢¿¿ÊÉÎ©Í°Ìò¤ËÆþÌî¼«Í³¡¢¿¿ÊÉ¤Þ¤Ä¤êÌò¤Ë¼·À¥ºÌ²Æ¡¢±«¾þ¤¨¤êÌò¤ËÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¡¢Àô¤ê¤³Ìò¤ËÏÂµ×°æÍ¥¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àî¸¶·Äµ×¤ÈÆþÌî¼«Í³¡¢¼·À¥ºÌ²Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎÁ´¿È¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¡£
ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¤Ï¡Ö°ìµ¤¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È°ìÂÎ´¶¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯»É·ãÅª¡×¤È¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÏÂµ×°æÍ¥¤â¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¼Çµï¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¼Í¥¤Î±éµ»¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷»þ´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¡£¤¢¤é¤ð¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤ÎCITY¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÆü¾ï¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡Ë¤¢¤é¤ð¤±¤¤¤¤¤Á¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿CITY THE ANIMATION À½ºî°Ñ°÷²ñ