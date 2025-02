京都アニメーション制作の完全新作テレビアニメ『CITY THE ANIMATION』が、2025年7月より放送決定! それにあわせ、キービジュアルと追加のキャスト情報も発表された。追加キャストである川原慶久、入野自由、七瀬彩夏、田所あずさ、和久井優からは、それぞれコメントも到着した。『CITY』は、あらゐけいいちによって<モーニング>で連載中のガールズ・ラン・コメディ漫画。普通のCITY(街)の日常を、一文無しの大学生・南雲美鳥やカメラマンに憧れる南雲の後輩・にーくら、ちょっと不思議な女の子・泉わこなど、多彩なキャラクターを通じて描いていく。テレビアニメ化もされ、大きな反響を呼んだ前作の『日常』に引き続き、あらゐワールド全開で描かれる本作は、その独特な魅力によって読者を引き込んでいる。

そんな『CITY』が、あらゐけいいちの前作『日常』で副監督を務めた石立太一を監督として迎えた京都アニメーションの完全新作テレビアニメ『CITY THE ANIMATION』として、2025年7月より放送されることが決定した。また、放送時期の公開に合わせ、第1弾のキービジュアルも到着。<CITY>と書かれたロゴのなかに本作のキャラクターたちが詰め込まれている様子は、登場人物の全員が主人公とも言える「本作らしさ」が全開で、「キャラクター全員を好きになってほしい」という京都アニメーションスタッフの願いが込められた1枚だ。さらに、追加キャスト5名も新たに発表された。真壁鶴菱役に川原慶久、真壁立涌役に入野自由、真壁まつり役に七瀬彩夏、雨飾えり役に田所あずさ、泉りこ役に和久井優が起用され、それぞれのキャストからのコメントも到着している。川原慶久と入野自由、七瀬彩夏はそれぞれ「ハチャメチャに面白いですっ!!」「2025年を代表する作品になること間違いなしです!」「その魅力を体全身に感じています!!」と興奮冷めやらぬ様子。田所あずさは「一気に収録するかたちをとっていて、その緊張感と一体感がとても楽しく刺激的」とアフレコ現場の様子を伝えてくれたほか、和久井優も「キャストの皆様のお芝居が素晴らしすぎて……!」とコメントしており、アニメーションだけではなく、声優の演技にも期待が高まるコメントとなった。いよいよ放送時期が発表された『CITY THE ANIMATION』。あらゐワールド全開のCITYで紡がれる新たな日常の物語を、ぜひお楽しみに。(C)あらゐけいいち・講談社/CITY THE ANIMATION 製作委員会