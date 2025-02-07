¹Åç¥É¥é1º´¡¹ÌÚ¡¡ÆüÆîÆþ¤ê¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¡×¤âÁá´ü¾º³Ê¸«Á÷¤ê¤Ø¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¡Ö¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬¤Þ¤À¡×
¡¡¹Åç¤Î2¡¢3·³¤ÎÁª¼ê37¿Í¤È¼óÇ¾¿Ø¤é¤¬7Æü¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè2¥¯¡¼¥ë°Ê¹ß¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ëµÜºê¡¦ÆüÆî»Ô¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£8Æü¤«¤éÆ±»ÔÆâ¤ÎÅì¸÷»ûµå¾ì¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Îº´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê22¡áÀÄ³ØÂç¡Ë¤Ï¡Ö´µÉô¡Êº¸¸ª¡Ë¤Î¾õÂÖ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÆüÆî¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È³ÎÇ§Æ°ºî¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ëº¸¸ª¤òÃ¦±±¤·¤¿±Æ¶Á¤Çº£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹Åç¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï²°³°¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÄ´À°¤Ï½çÄ´¤Ê¤¬¤é¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾Ç¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾º³Ê»þ´ü¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè2¥¯¡¼¥ëÃæ¤Î¾º³Ê¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Æ±¥¯¡¼¥ëÃæ¤Ë1·³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ÈÇòÀï2»î¹ç¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¡Ê1·³¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£