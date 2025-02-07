¥¸¥§¥é¡¼¥É¥óº£¸å¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¡¡³¤ÌîÃ¦Âà¤ËÀ¾ËÜ¡Ö¤Þ¤¿Æ±µéÀ¸¤È¤·¤Æ¡×¤«¤ß¤Á¤£¡ÖÉáÄÌ¤ÎÍ§Ã£¤Ë¡Ä¡×´¶¼Õµ¤¹
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤¬7Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡×¤Î³¤ÌîÍµÆó¡Ê37¡Ë¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤«¤ß¤Á¤£¡Ê37¡Ë¤È¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡Ê37¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊó¹ð¤·¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤«¤ß¤Á¤£¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§ÍÍ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤«¤é³¤Ìî¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉüµ¢¤·¤ÆÃ»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬3¿Í¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£3¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤Ìî¤È¤ÏÉáÄÌ¤ÎÍ§Ã£¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤È¤âÀ§Èó¸«ÆÏ¤±¤ÆÄº¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö³¤Ìî¤ÏºÇ¹â¤Î¥Î¥ó¥ï¡¼¥ÉÅìµþ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ó¥×¥ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢³¤Ìî¤¬È´¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3Ç¯¤Ç·×3²óÌá¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬ºÇ¸å¤ÏÃ¦Âà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥È¥é¥ó¥×¥Þ¥óÉü³è¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ÊÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Ã¤«¤é³¤Ìî¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Ã¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Ï2008Ç¯¤Ë¥È¥ê¥ª·ëÀ®¡£³¤Ìî¤Ï2021Ç¯12·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç°ì»þµÙÍÜ¡£7¥«·îÈ¾¤ÎµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯7·î11Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î3Æü¸å¤ËºÆÅÙµÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯1·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£