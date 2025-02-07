Í½Ãû»¡ÃÎ¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âÌµ³²²½¡¡À¯ÉÜ¡¢ÄÌ¿®¾ðÊó¤ò¾ï»þ´Æ»ë
¡¡À¯ÉÜ¤Ï7Æü¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤ÆÈï³²¤òËÉ¤°¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¡×Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ÅÅµ¤¤äÅ´Æ»¤Ê¤É¡Ö´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ø¤Î¹¶·â¤ÎÍ½Ãû¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢·Ù»¡¤ä¼«±ÒÂâ¤¬¹¶·â¸µ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ê¹þ¤ßÌµ³²²½¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬ÄÌ¿®¾ðÊó¤ò¾ï»þ´Æ»ë¤·¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Âè»°¼Ôµ¡´Ø¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼ÄÌ¿®¾ðÊó´ÆÍý°Ñ°÷²ñ¡×¤¬±¿ÍÑ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢Å¬Àµ¤µ¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ë¡°Æ¤Ç¤Ï´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¼Ô¤Ë¡¢¹¶·âÈï³²¤Î¡Ö¸¶°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë»ö¾Ý¡×¤ò¤Ä¤«¤ó¤À»þÅÀ¤Ç¤ÎÊó¹ð¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÀ¯ÉÜ¤È¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¡¢Èï³²¤Î¿¼¹ï²½¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï15¶È¼ï¤Ç¡¢Â¾¤Ë¥¬¥¹¡¢ÀÐÌý¡¢¹ÁÏÑ¡¢¶õ¹Á¡¢ÊüÁ÷¡¢¶âÍ»¤Ê¤É¡£À¯ÉÜ¤Ïº£¸å¡¢Ç½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤Î¾õ¶·¤âÆ§¤Þ¤¨¶È¼ï¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×À¤òÀººº¤¹¤ë¡£
¡¡¹¶·â¤ÎÃû¸õ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ëÄÌ¿®¾ðÊó¤òÊ¿»þ¤«¤é¼èÆÀ¡£¼èÆÀ¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î½»½ê¤ËÅö¤¿¤ëIP¥¢¥É¥ì¥¹¡Ê¼±ÊÌÈÖ¹æ¡Ë¤äÄÌ¿®ÎÌ¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÕ¿ïÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¡£