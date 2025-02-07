³ÚÅ·¡¦ÀÐ°æGM¡¡Ã¤¸Ê¤ÎÆóÅáÎ®·ÀÌó¤Ë¡Ö»þ´ü¾°Áá¡×¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç152¥¥í¤â¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉÔ¹ç³Ê¡Ä¡È4µå¸ª¡É¡×
¡¡ÆóÅáÎ®Ä©Àï¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë³ÚÅ·¡¦Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬7Æü¡¢²Æì¡¦¶âÉðÄ®¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë152¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿ÀÐ°æ°ìµ×GM¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉÔ¹ç³Ê¡£Åê¤²¤Æ¤ß¤¿¤é¡È4µå¸ª¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÈÆóÅáÎ®¤Î·ÀÌó¤ò¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï»þ´ü¾°Áá¡£º£¸å¤ÏÌî¼ê°ìËÜ¤Ç¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£