¡Ú¥»¥ê¥¨AÂè24Àá¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬Ãæ3Æü¤ÇºÆÀï
Á°Àá¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÈÂÀÍÛ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î2Âç¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·Þ¤¨¤ëÂè24Àá¡¢ÌÚÍË¤Ë±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÀï¤òÀï¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤¬·îÍË¤ËºÆÀï¤¹¤ë¡£
MF¥Ü¡¼¥ô¥§¤¬»î¹çÃæ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÀï¤òFW¥±¥¢¥ó¤Î¥É¥Ã¥Ô¥¨¥Ã¥¿¤Ê¤É3È¯²÷¾¡¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ42)¡£Ï¢¾¡¤ò3¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)½Ð¾ì·÷Æâ¤Î4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿Ãæ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËÏ¢¾¡¤È¤Ê¤ë¤«¡£
°ìÊý¡¢¸åÈ¾¤Î3È¯¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿2°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë(¾¡¤ÁÅÀ51)¤Ï19»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇÔÀï¤Ç¼ó°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ï¤·¤¿¡£Æ±¤¸Áê¼ê¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¥Ê¥Ý¥ê¤òÄÉÁö¤Ç¤¤ë¤«¡£
Á°Àá¥í¡¼¥Þ¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ó°Ì¥Ê¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ54)¤Ï10°Ì¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼(¾¡¤ÁÅÀ29)¤ÈÂÐÀï¡£Ï¢¾¡¤¬7¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼ó°Ì·ø¼é¤È¤Ê¤ë¤«¡£
FW¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤Î2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤Ê¤É¤Ç¥¨¥ó¥Ý¥ê¤Ë4È¯µÕÅ¾¾¡Íø¤È¤·¡¢¸ø¼°ÀïÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿6°Ì¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹(¾¡¤ÁÅÀ40)¤Ï¡¢¶âÍË¤Ë15°Ì¥³¥â(¾¡¤ÁÅÀ22)¤ÈÂÐÀï¡£Íâ²ÐÍË¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1st¥ì¥°¤ÎPSVÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤Î3ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤ÇÏ¢¾¡¤È¤·¡¢CL¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤«¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿8°Ì¥ß¥é¥ó(¾¡¤ÁÅÀ35)¤Ï16°Ì¥¨¥ó¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ21)¤ÈÂÐÀï¡£¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥àÈïÃÆ¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥À¥Ö¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿åÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢½à¡¹·è¾¡¥í¡¼¥ÞÀï¤Ç¤Ï¿·ÀïÎÏFW¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÃÆ¤ÈFW¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¤Î²¸ÊÖ¤·ÃÆ¤Ç²÷¾¡¡£Íâ²ÐÍË¤Ë¤ÏCL¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¾å¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈFW¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÎ¾¿·ÀïÎÏ¤Î³èÌö¤ÏÂ³¤¯¤«¡£
¥Ê¥Ý¥ê¤Ë¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿9°Ì¥í¡¼¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ31)¤Ï19°Ì¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢(¾¡¤ÁÅÀ16)¤ÈÂÐÀï¡£¥Ê¥Ý¥êÀï¤Ç¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ÎDF¥¢¥ó¥Ø¥ê¡¼¥Ë¥çÃÆ¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥í¡¼¥Þ¡£ÍâÌÚÍË¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥Ý¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÃæ¡¢¥é¥Ë¥¨¥ê´ÆÆÄ¤ÎÍÑÊ¼½Ñ¤¬¸«¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
FW¥ì¥Æ¥®¤ÎPK¼ºÇÔ¤Ç¥È¥ê¥Î¤Ë¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿3°Ì¥¢¥¿¥é¥ó¥¿(¾¡¤ÁÅÀ47)¤Ï14°Ì¥ô¥§¥í¡¼¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ23)¤ÈÂÐÀï¡£Íâ¿åÍË¤Ë¤ÏCL¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤³¤ÏÉ¬¾¡¤È¤·¤Æ¥Ê¥Ý¥ê¤ËÄÉÁö¤·¤¿¤¤¡£
Á°Àá¥ì¥Ã¥Á¥§¤È¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤ËÇÔ¤ì¤¿18°Ì¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ20)¤Ï17°Ì¥«¥ê¥¢¥ê(¾¡¤ÁÅÀ21)¤ÈÂÐÀï¡£¥ß¥é¥óÀï¤Ç¤ÏËÉ¤²¤¿3¼ºÅÀ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿GKÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¥ì¥Ã¥Á¥§Àï¤Ç¤â¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹¥¼é¤Ê¤¯2»î¹çÏ¢Â³3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£º£Àá¤â»ÄÎ±¤òÁè¤¦¥«¥ê¥¢¥ê¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Éü³è¤·¤¿ºÌ±ð¤Î»Ñ¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡¥»¥ê¥¨AÂè24Àá
2/7(¶â)
¡Ô28:45¡Õ
¥³¥âvs¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹
2/8(ÅÚ)
¡Ô23:00¡Õ
¥ô¥§¥í¡¼¥Êvs¥¢¥¿¥é¥ó¥¿
¡Ô26:00¡Õ
¥¨¥ó¥Ý¥êvs¥ß¥é¥ó
¡Ô28:45¡Õ
¥È¥ê¥Îvs¥¸¥§¥Î¥¢
2/9(Æü)
¡Ô20:30¡Õ
¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢vs¥í¡¼¥Þ
¡Ô23:00¡Õ
¥«¥ê¥¢¥êvs¥Ñ¥ë¥Þ
¥é¥Ä¥£¥ªvs¥â¥ó¥Ä¥¡
¡Ô26:00¡Õ
¥ì¥Ã¥Á¥§vs¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã
¡Ô28:45¡Õ
¥Ê¥Ý¥êvs¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼
2/10(·î)
¡Ô28:45¡Õ
¥¤¥ó¥Æ¥ëvs¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
MF¥Ü¡¼¥ô¥§¤¬»î¹çÃæ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÀï¤òFW¥±¥¢¥ó¤Î¥É¥Ã¥Ô¥¨¥Ã¥¿¤Ê¤É3È¯²÷¾¡¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ42)¡£Ï¢¾¡¤ò3¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)½Ð¾ì·÷Æâ¤Î4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿Ãæ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËÏ¢¾¡¤È¤Ê¤ë¤«¡£
Á°Àá¥í¡¼¥Þ¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ó°Ì¥Ê¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ54)¤Ï10°Ì¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼(¾¡¤ÁÅÀ29)¤ÈÂÐÀï¡£Ï¢¾¡¤¬7¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼ó°Ì·ø¼é¤È¤Ê¤ë¤«¡£
FW¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤Î2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤Ê¤É¤Ç¥¨¥ó¥Ý¥ê¤Ë4È¯µÕÅ¾¾¡Íø¤È¤·¡¢¸ø¼°ÀïÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿6°Ì¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹(¾¡¤ÁÅÀ40)¤Ï¡¢¶âÍË¤Ë15°Ì¥³¥â(¾¡¤ÁÅÀ22)¤ÈÂÐÀï¡£Íâ²ÐÍË¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1st¥ì¥°¤ÎPSVÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥³¥í¡¦¥à¥¢¥Ë¤Î3ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤ÇÏ¢¾¡¤È¤·¡¢CL¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤«¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿8°Ì¥ß¥é¥ó(¾¡¤ÁÅÀ35)¤Ï16°Ì¥¨¥ó¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ21)¤ÈÂÐÀï¡£¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥àÈïÃÆ¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥À¥Ö¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿åÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢½à¡¹·è¾¡¥í¡¼¥ÞÀï¤Ç¤Ï¿·ÀïÎÏFW¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÃÆ¤ÈFW¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¤Î²¸ÊÖ¤·ÃÆ¤Ç²÷¾¡¡£Íâ²ÐÍË¤Ë¤ÏCL¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¾å¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈFW¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÎ¾¿·ÀïÎÏ¤Î³èÌö¤ÏÂ³¤¯¤«¡£
¥Ê¥Ý¥ê¤Ë¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿9°Ì¥í¡¼¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ31)¤Ï19°Ì¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢(¾¡¤ÁÅÀ16)¤ÈÂÐÀï¡£¥Ê¥Ý¥êÀï¤Ç¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ÎDF¥¢¥ó¥Ø¥ê¡¼¥Ë¥çÃÆ¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥í¡¼¥Þ¡£ÍâÌÚÍË¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥Ý¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÃæ¡¢¥é¥Ë¥¨¥ê´ÆÆÄ¤ÎÍÑÊ¼½Ñ¤¬¸«¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
FW¥ì¥Æ¥®¤ÎPK¼ºÇÔ¤Ç¥È¥ê¥Î¤Ë¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿3°Ì¥¢¥¿¥é¥ó¥¿(¾¡¤ÁÅÀ47)¤Ï14°Ì¥ô¥§¥í¡¼¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ23)¤ÈÂÐÀï¡£Íâ¿åÍË¤Ë¤ÏCL¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤³¤ÏÉ¬¾¡¤È¤·¤Æ¥Ê¥Ý¥ê¤ËÄÉÁö¤·¤¿¤¤¡£
Á°Àá¥ì¥Ã¥Á¥§¤È¤Î»ÄÎ±Áè¤¤¤ËÇÔ¤ì¤¿18°Ì¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ20)¤Ï17°Ì¥«¥ê¥¢¥ê(¾¡¤ÁÅÀ21)¤ÈÂÐÀï¡£¥ß¥é¥óÀï¤Ç¤ÏËÉ¤²¤¿3¼ºÅÀ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿GKÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¥ì¥Ã¥Á¥§Àï¤Ç¤â¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¹¥¼é¤Ê¤¯2»î¹çÏ¢Â³3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£º£Àá¤â»ÄÎ±¤òÁè¤¦¥«¥ê¥¢¥ê¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Éü³è¤·¤¿ºÌ±ð¤Î»Ñ¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¡¥»¥ê¥¨AÂè24Àá
2/7(¶â)
¡Ô28:45¡Õ
¥³¥âvs¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹
2/8(ÅÚ)
¡Ô23:00¡Õ
¥ô¥§¥í¡¼¥Êvs¥¢¥¿¥é¥ó¥¿
¡Ô26:00¡Õ
¥¨¥ó¥Ý¥êvs¥ß¥é¥ó
¡Ô28:45¡Õ
¥È¥ê¥Îvs¥¸¥§¥Î¥¢
2/9(Æü)
¡Ô20:30¡Õ
¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢vs¥í¡¼¥Þ
¡Ô23:00¡Õ
¥«¥ê¥¢¥êvs¥Ñ¥ë¥Þ
¥é¥Ä¥£¥ªvs¥â¥ó¥Ä¥¡
¡Ô26:00¡Õ
¥ì¥Ã¥Á¥§vs¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã
¡Ô28:45¡Õ
¥Ê¥Ý¥êvs¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼
2/10(·î)
¡Ô28:45¡Õ
¥¤¥ó¥Æ¥ëvs¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é