3月7日(金)公開の映画『ウィキッド ふたりの魔女』と「3COINS(スリーコインズ)」がコラボレーションしたアイテムが、3月7日(金)に「3COINS」で発売。商品の一部が「3COINS」公式Instagramで公開された。■続報にも期待!今回発売されるのは、見た目も性格も、そして魔法の才能もまるで異なる、後の“悪い魔女”エルファバと、後の“善い魔女”グリンダをモチーフにしたアイテムたち。

自宅でも楽しめるアイテムを中心にラインナップを展開するそうで、今回「ヘアターバン」と「ストーンアロマ」が先行公開された。「ストーンアロマ」のグリンダデザインには、髪を払う仕草をする時にグリンダが言う「トストス」の文字が。またエルファバデザインには「Some of us are just Different」と彼女の名言が描かれている。投稿の最後には「今後も続々と情報解禁」「どうぞお楽しみにお待ちくださいませ」ともつづられており、今後のラインナップにも期待がかかる。『ウィキッド ふたりの魔女』は、大ヒットブロードウェイミュージカル『ウィキッド』を、『クレイジー・リッチ!』『イン・ザ・ハイツ』のジョン・M・チュウ監督で映画化した作品。魔法と幻想の国オズにあるシズ大学の学生として出会ったエルファバをシンシア・エリボ、グリンダをアリアナ・グランデが演じる。引用:「3COINS」Instagram(@3coins_official)