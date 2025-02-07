¤Ê¤Ç¤·¤³Áª½Ð¤ÎDFÀÐÀîÍþ²»¡¡¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¿·´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ëÀÀ¤¦¡ÖÄ¹½ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¥·¡¼¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥¹ÇÕ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÎ×¤à½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿»°É©½Å¹©±ºÏÂDFÀÐÀîÍþ²»¡Ê21¡Ë¤¬7Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ½é¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤Ç¤¢¤ë1ÂÐ1¤Î¼éÈ÷¤ä¸µµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Æ¡¢ÆÃÄ¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤Î¤¦¤Á³¤³°ÁÈ¤¬19¿Í¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½Å»ë¤ÇÁª¹Í¤µ¤ì¡¢ÃæÃÇ´ü´ÖÃæ¤ÎWE¥ê¡¼¥°Àª¤ÏÀÐÀî¤é4¿Í¤Î¤ß¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥º¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¼«Ê¬¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢WE¥ê¡¼¥°¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£