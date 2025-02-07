TVer¥¢¥×¥ê¡¢¥·ー¥¯¥ÐーÁàºî»þ¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ëÉ½¼¨ÂÐ±þ¡£»úËëÁõ¾þÉ½¼¨¤â
¥·ー¥¯¥ÐーÁàºî»þ¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ëÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ
TVer¤Ï5Æü¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¸þ¤±¤ÎTVer¥¢¥×¥ê¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¥·ー¥¯¥ÐーÁàºî»þ¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ëÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢»úËëÁõ¾þÉ½¼¨¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡£¥¢¥×¥ê¤ÎÂÐ¾Ý¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÏiOS¤¬Ver 6.2.0°Ê¹ß¡¢Android¤¬Ver 6.2.0°Ê¹ß¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ¤Ï¸½ºß¤Ï¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¤ßÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢TVer¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÅ¸³«Í½Äê¡£
ºÇ¿·ÈÇ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤È¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÎºÆÀ¸²èÌÌ¾å¤Ç¥·ー¥¯¥Ðー¤òÁàºî¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥·ー¥ó¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Î1¤Ä¤Ç¡¢»ëÄ°¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Î³ÎÇ§¤ä°Õ¿Þ¤·¤¿ºÆÀ¸°ÌÃÖ¤Ø´ÊÃ±¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Î»úËë¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀßÄê¤Ë´ð¤Å¤¡¢°ìÄê¤Î¥µ¥¤¥º¡¢¿§¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀßÄê¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»úËëÁõ¾þ(»úËë¤ÎÊ¸»ú¿§¤ä¥µ¥¤¥º¡¢ÇØ·Ê¿§¡¢±ï¼è¤ê¤Ê¤É)¤ÎÉ½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»úËëÁõ¾þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Î»ëÄ°´Ä¶¤Ë¶á¤Å¤¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤ÎÍý²ò¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£