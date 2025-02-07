ÇÙ¤¬¤ó¸øÉ½¤Î»³ÀîË¡¢¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤¬Âç»ö¡×¡¡·»¡¦Ä»±©°ìÏº¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¿´ÇÛ
±é²Î²Î¼ê¤Î»³ÀîË¡Ê66¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ç·»¤ÎÄ»±©°ìÏº¡Ê72¡Ë¤é¤È¡ÖÌÚÂ¼²È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¨¥ó¥¿¥á¼èºà¸½¾ì¡ÛÄ»±©°ìÏº¡¢»³ÀîË¡¢ÌÚÂ¼ÎµÂ¢¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡¡¡ÖÌÚÂ¼²È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×
»³Àî¤ÏºòÇ¯1·î¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÇÙ¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±4·î¤Ë¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¼£ÎÅ¤Ï¡Ö½çÄ´¡×¤Ç¡¢¡Ö²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤âËº¤ì¤ë¤·¤Í¡£¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¡ËÂ©»Ò¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»Å»ö¤òÆþ¤ì¤í¤È¡£µÙ¤ß¤Ê¤·¤Ç»Å»ö¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¡£
Ç¾¤ÈÀÔ¿ñ¡Ê¤»¤¤º¤¤¡Ë¤Ë¤âÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÀÔ¿ñ¤ÎÊý¤Ï¼£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£ÀèÀ¸¤âËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÙ¤Ï¤Þ¤À¡Ê¼£ÎÅÃæ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾õ°Ý»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
Ä»±©¤Ï¡¢»³Àî¤«¤éÉÂµ¤¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤«¤Ê¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥À¥á¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ØÅÄ¼Ë¤Ëµ¢¤í¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡ØË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÊè¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¥Ð¥«ÌîÏº¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È¸µµ¤¤Å¤±¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡ÖËÜ¿Í¤Ï²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÌµÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÄï¤ÎÂÎ¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£
¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢1¥«·î¤Ë1²óÇ¾¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤ÎMRI¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤È¶»¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¡£¼¡¤Î·î¤ÏÇÙ¤ÎÊý¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ÈÇÙ¤Î¸¡ºº¡£ÉûºîÍÑ¤Î¸¡ºº¤È¤¬¤ó¤Î¶ñ¹ç¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È1Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤à¤¯¤ó¤À¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÉûºîÍÑ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Î¤¬²Î¤¨¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£