²ò»¶¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ë¤ÏÍ½Ãû¤¬¤¢¤ë¡©·Ý¿Í¤¬¥´¡¼¥ë¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤°Å°Ç¤ò×Ç×Ó¤¤¤Ê¤¬¤éÊú¤¯ÉÔ°Â¤È³ëÆ£¡Ú¥ä¥¹¤Î¥³¥é¥à¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤Î¥ä¥¹
¿ÀÊÝÄ®¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¡×¤Ç¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð¡õÇÔ¼ÔÉü³èÀï3°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤Î¥ä¥¹¡£¡ÈÀí¤ê·Ý¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²áµî¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÇ®¤¤ÃË¡×¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬Æü¡¹´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤ÄÖ¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥ä¥¹¤Î¥³¥é¥à¡×¡£
¢£Âè11²ó¡Ö²ò»¶¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¤Î¥µ¥¤¥ó¡×
¥ä¥¹¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á²ò»¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¿´¤òÄË¤á¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ó¤¬²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÄü¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«»Ï¤á¤¿¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡¢ÉáÄÌ»Å»ö¤Ê¤éÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òÄü¤á¤ì¤ÐÄü¤á¤ë¤Û¤É¤À¤é¤À¤éÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÏÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òÄü¤á¤ì¤ÐÄü¤á¤ë¤Û¤É¤µ¤è¤Ê¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼ê¤Ê¤é¾°¹¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢·Ý¿Í¤Ã¤ÆÇä¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¤Æ¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¤³¤¤¤Ä¤È¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤ÀÇä¤ì¤ë¤Þ¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤½¤¦¤À¤«¤éÄü¤á¤è¤¦¡¢²ò»¶¡£¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï·ë¹½¤½¤Î¥ì¡¼¥À¡¼ÉÒ´¶¤Ç²ò»¶¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥³¥ó¥Ó³°¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£»×¤¨¤Ð½÷¤Î»Ò¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë¤È¤¤â¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸ÌÜ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ç¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ç¤â¤·º£¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥Ó¤¬¤Ê¤ó¤«¸«¤¨¤ë¤È¤³¤Ç¤â·ö²ÞÂ¿¤¤¤Ê¤È¤«¸±°¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î»þ¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¦Êý¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£·òÁ´¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥À¥á½Ð¤·¶ì¸À¤¬½Ð¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¤Ê¤ó¤ÆÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ê¤ã¤Û¤ÜËèÆüÆ±¤¸¿Í´Ö¤È´é¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¸½¾ì¤ÇÇä¤ì¤ë¡©Çä¤ì¤Ê¤¤¡©¤È¾Ç¤ê¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤·¤Æ¤¿¤éÉáÄÌ·ö²Þ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â·Ý¿Í¤Ã¤ÆÁêÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¾å²¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇºÇ½ªÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¤É¤Ã¤Á¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤«´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÂè»°¼Ô¤Î°Õ¸«¡£
¥´¡¼¥ë¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤°Å°Ç¤òÅô¤ê¤â¤Ê¤¯2¿Í¤Ç×Ç×Ó¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÉÔ°Â¡¢³ëÆ£¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡¢¤½¤³¤Ï¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÆ¶·¢¤Ê¤Î¤Ç¡£
¼¡Âè¤ËÁê¼ê¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ëÀ¼¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤é¤¿¤ÀÁê¼ê¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÍðË½¤Ê¤ä¤Ä¤Ë¤¦¤Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÎÉÔ°Â¡¢³ëÆ£¤òµâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤¬ÂçÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¸±°¤Ë¸«¤¨¤ë»þ¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¤¢·ö²Þ¤ä¸À¤¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤òÄü¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£2¿Í¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò°ìÃ¶¥½¥í¥×¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£°Å°Ç¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ1¿Í¤ÇÌÛ¡¹¤È¿Ê¤à¤Î¤Ç¤¹¡¢¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÁêÊý¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬²ò»¶¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤ÇËÍ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òÄü¤á¤¿½Ö´Ö¤ËºÇ¤â²ò»¶¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ËÍ¤Î¸«¤Ä¤±¤¿¥³¥ó¥Ó¤¬²ò»¶¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó²ò»¶¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÎ¹¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤½¤â¤½¤â1¿Í¤ÎÊý¤¬¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁá¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ·ë¶É¤Ï¥´¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©Â³¤±¤Þ¤¹
¤³¤ÎÆ¶·¢¤ÎÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡È´ó¤êÆ»¤·¤Æ¤â°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î´ó¤êÆ»¤Ï°Å°Ç¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤é¤¤éµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÃµ¸¡¤ò¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤À¤Ã¤ÆÃ¯¤â¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤»¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È°ìÀ¸·üÌ¿¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ëÊý¤¬¤¢¤Û¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´ó¤êÆ»Àè¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¼ò¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Õ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤½¤í¤½¤íË°¤¤¿¤·¥´¡¼¥ë¤Ç¤âÌÜ»Ø¤½¤¦¤«¤Ê¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤Æµ×¡¹¤ËÅ·°æ¤ò¸«¾å¤²¤¿»þ¡¢µ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£Æ¶·¢¤¬Êø¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìµ¸Â¤Ë»×¤¨¤¿¤³¤ÎÆ¶·¢¤¬Í¸Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¹²¤Æ¤ÆÁö¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤óÁö¤ë¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤â¤¦°ú¤ÊÖ¤¹ÂÎÎÏ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¼«¤é¤âÍ¸Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
Äü¤á¤Æ´ó¤êÆ»Àè¤Ç²º¤ä¤«¤ËºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©ËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Ã¤Á¤â¹¬¤»¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¤Ï¤¤¡¢¤½¤ê¤ãËÍ¤ÏÂÎ°é²ñ·Ï¤Ê¤Î¤ÇÅ¾¤ó¤Ç¤â°ú¤ÊÖ¤·¤Æ¤â´ó¤êÆ»¤·¤Æ¤â¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ëÁªÂò»è¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Á³´ó¤êÆ»Àè¤Ç¹¬¤»¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª
¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤½¤â¤½¤â¥´¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤¤Æ¶·¢¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤ò´ó¤êÆ»¤Ë¤¹¤ë¤«¥´¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¥ä¥¹¤Î¥³¥é¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÍ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤À¤±¤Î¿®Ç°¤âºÇ¸å¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»²¹Í¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¿¤ÃÄ¾¤°¿Ê¤ó¤Ç»´¤á¤Ë²î»à¤·¤¿»à¤Ë´é¤ÎÊý¤¬¸ý³Ñ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤½¤¦¡£