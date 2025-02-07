¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§BNW¡Ù¤òÄ¹½£ÎÏ¤È°¦Â¹¤¬Àä»¿¡¡¡ÖÀÖ¤¤¤¾¡¢¥Ç¥«¤¤¤¾¡¢·Ñ¤°¤¾¡ª¡×
¡¡2·î14Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤è¤ê¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤ÎÄ¹½£ÎÏ¤È°¦Â¹¤ÎÍ³¿¿¡Ê¤æ¤¦¤·¤ó¡Ë¤¯¤ó¤Ë¤è¤ë2¼ïÎà¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Î¹õËë¤ÏÃ¯¡©¡¡Í½¹ðÊÔ¤òÅ°Äì²òÀâ
¡¡¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·à¾ì¸ø³«¿·ºî±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©ー¡¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤ËÂ³¤¯¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡£¡È½éÂå¡É¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤³¤È¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¤«¤éºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¥Òー¥íー°úÂà¤ò·è¤á¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¤«¤é½â¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ê¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Þ¥Ã¥ー¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1ËÜÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿»¿å¤¹¤ëÍ³¿¿¤¯¤ó¤ËÄ¹½£¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¿´Çí¤½Ð¤·¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹½£¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î´é½Ð¤·¤òµ¡¤Ë°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í³¿¿¤¯¤ó¤Ë¡¢Ä¹½£¤¬¡Ö¤¸ー¤¸¤Î¤³¤È¹¥¤¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¤¦ー¤¦¤ó¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤è¡×¤È±þÅú¡£»×¤ï¤º¶Ã¤¯Ä¹½£¤Î²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¤µ¤é¤ËÍ³¿¿¤¯¤ó¤Ë¡¢¼«¿È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¥éー¥ïー¥É¡ÖÈô¤Ö¤è¡ª¡×¤È¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÌÌ¤â¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤º¡ÖÀÖ¤¤¤¾¡¢¥Ç¥«¤¤¤¾¡¢·Ñ¤°¤¾¡ª¡×¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤Ä¹½£ÀáÁ´³«¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¡£¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ä¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ë¡¢»×¤ï¤º¡ÖÈô¤Ö¤¾¡ª¡×¤âßÚÎö¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Îµ»Ë¡¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÎáÏÂÂçÂü¤¬À½ºî¤µ¤ì¡¢2·î9Æü¤Ë·²ÇÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¾å½£¶õ¤ÃÉ÷ÂçÂüÂç²ñ¡×¤ÇÂüÍÈ¤²¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2025Ç¯¤Ë33²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢ÀÖ¾ë»³¤«¤é¿á¤²¼¤í¤¹É÷¤ò³è¤«¤·¤¿ÂçÂüÍÈ¤²º×¤ê¡£ÎáÏÂÂçÂü¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¹ñÎ©ÇîÊª´ÛÆâ¤Î¹ñÊõ½¤Íý½ê¤Ë¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊ¸²½ºâ½¤Éü¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿½éÂå¤Îµ»¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¹ñÊõ¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤Î¼Ò»ûÊ©³Õ¤Î³Ý¤±¼´¤ä³Û¡¢Ö¢É÷¡¢¾×Î©¡¢´¬Êª¤Ê¤É¤Î¿·Ä´¡¦½¤Éü¤ò¹Ô¤¦µþÉ½¶ñ¡¦°æ¾å¸÷²íÆ²¡£°æ¾å¸÷²íÆ²¤Î3ÂåÌÜ¡¦°æ¾å²íÇî¤Ï¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥µ¥à¤ÎÈôæÆ¤òÂçÂü¤È¤¤¤¦¥«¥¿¥Á¤ÇÉ½¶ñ»Õ¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡ØÈô¤Ö¡ª¡Ù¤Î¤´±ï¤ò´¶¤¸¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Ä¹½£ÎÏ ¥³¥á¥ó¥È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ½¹ð¤ò´Ñ¤Æ¤âÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤½¤³¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥¹¥Èー¥êー¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÀ¤³¦¾ðÀª¤È¤À¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ëÇØ·Ê¤â²¿¤«¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Îð¤Î¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤·¤«¤·¥¹¥±ー¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¹¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤¿¤Þ¤ËÂ¹¤È°ì½ï¤Ë¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀµÄ¾¡¢ÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î±Ç²è¤ÏÂ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤¢¤¿¤ëËÍ¤ÎÌ¼¤â¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤«¤é¤â¶¯¤¯¸À¤ï¤ì¤ÆÇ®³¤¤«¤éÈô¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÎÂç¤Ê¤ëÀè¿Í¤«¤é¤Î·Ñ¾µ¤Ï¤É¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Î¤¤¤¿¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¶È³¦¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£Àè¿Í¤Ë°Ñ½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«Áü¤òÃÛ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥³¥á¥ó¥È °æ¾å²íÇî¡Ê°æ¾å¸÷²íÆ²3ÂåÌÜ¡Ë¥é¥¤¥È·»Äï¤¬½é¤á¤ÆÈô¹Ô¤·¤¿Ç¯¤è¤ê¤â118Ç¯¤âÁ°¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉ½¶ñ»Õ¡¦ÉâÅÄ¹¬µÈ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡¢ÏÂ»æ¤òÅ½¤ëµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤ÆÍã¤òºî¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¶õ¤òÈô¤ó¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¸½Âå¡¢¿Þ¤é¤º¤â¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥µ¥à¤ÎÈôæÆ¤òÂçÂü¤È¤¤¤¦¥«¥¿¥Á¤ÇÉ½¶ñ»Õ¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÈô¤Ö¡ª¡×¤Î¤´±ï¤ò´¶¤¸¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤ÎÀ¤³¦¤â»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¡¢³×¿·¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢·Ñ¾µ¤µ¤ìÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥à¤Î·Ñ¾µ¤Ï²æ¡¹¤Ë¤âÍ¦µ¤¤òÄº¤¡¢³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë