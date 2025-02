¥­¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¡¢¥­¥Ã¥º¤È±óÂ­¤Ë¡ªÂç·¿¥Ð¥¹¤ÇÈþ½Ñ´Û¤òË¬Ìä

昨年公表したがんが寛解状態となったことをうけ、公務に戻ったキャサリン妃。この度キッズたちと一緒に大型バスに乗り込み、美術館を訪問したそうだ。Peopleによると、現地時間2月4日の昼過ぎ、ロンドンにあるAll Souls Church of England小学校の子ども達が、黒い大型バスで教師たちと一緒に現地に到着したそう。キャサリン妃は子どもたちと一緒に降り立ち、グレースちゃんという女の子と手を繋いで移動。

妃は、妊娠期から幼少期における子ども達のケアと教育をライフワークとしており、夫ウィリアム皇太子とともに、Centre for Early Childhoodを設立した。 2023年1月には、その活動の一環として、幼児期の重要性を訴える“Shaping Us”キャンペーンを立ち上げた。ナショナル・ポートレート・ギャラリーでは2月2日、Centre for Early Childhoodと共同で、インタラクティブプログラムBobeam Tree Trailをローンチ。キッズたちはこのプログラムを初体験するために訪れたという。子ども達と一緒にこの課外活動に参加した同校の校長、アリックス・アスコフは、「子ども達にとって魔法のような体験でした。畏怖と感嘆のひと時でした。学校でアート活動を沢山行っているので、美術館で妃と一緒にアート活動を行うことができ、魔法のようでした。思い出になったことと思います」と語ったそうだ。妃は、インスタグラムでもこの日の活動を紹介。「今日、ナショナル・ポートレート・ギャラリーにて、The Centre for Early ChildhoodのShaping Usキャンペーンにおける骨組みを見ることが出来、素晴らしい気持ちでした。これは、科学に基づいた取り組みで、革新的かつ創造的、そして楽しく表現するプログラムです」と綴り、「Bobeam Tree Trailは、センターの枠組みとして組織が社会性や情緒の発達に関わり、子供や家族をコミュニティに参加させていく取り組みの輝かしいお手本です」と評価。「今後も大勢が楽しんでくれることを願っています! 素敵な一日を共にしてくださったナショナル・ポートレート・ギャラリーとスタッフ、そしてAll Souls CE 小学校の生徒たち皆さん、ありがとうございました」と続け、イニシャル「C」を添えた。