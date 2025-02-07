¿·Ì¾¿À¡¦°ËÀªÏÑ´ßÆ»¤Ê¤É¤Ç¡ÄNEXCOÃæÆüËÜ¤¬7Æü¸á¸å9»þº¢¤«¤é¡ÖÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¡×Ì¾¸Å²°¹âÂ®¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤â²ÄÇ½À
¡¡NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï2·î7ÆüÌë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡ÖÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¡×¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÌ¾¡¦Ì¾¿À¹âÂ®¤Ï¾®ËÒJCT¤«¤éµþÅÔÅìIC¤Þ¤Ç¡¢¿·Ì¾¿À¡¦°ËÀªÏÑ´ßÆ»¤Ï¤ß¤¨Àî±ÛIC¤«¤éÁðÄÅJCT¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤´Í÷¤Î¶è´Ö¤¬¸á¸å9»þº¢¤è¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¹âÂ®¤Ï¡¢°ìµÜÀþÀ¶½£JCT¤«¤é°ìµÜÅì½Ð¸ý¤Þ¤Ç¤ÎËÌ¹Ô¤¡¢¾®ËÒÀþË»³Æî½Ð¸ý¤«¤é¾®ËÒËÌ½Ð¸ý¤Þ¤Ç¤ÎËÌ¹Ô¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Å´Æ»¤Ç¤ÏJR¹â»³Àþ¤¬ÈôÂÍ¸ÅÀî¤«¤éÃöÃ«¤Þ¤Ç¡¢7Æü¤Ï½ªÆü±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢8Æü¤â°ú¤Â³¤Æ±¤¸¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£