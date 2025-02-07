DeNA¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥¦¥Ã¥Ç¥£¡×°éÀ®¡¦¾±»ÊÍÛÅÍ¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤Ç6ÂÇ¼ÔÌµ°ÂÂÇ¤Î²÷Åê¡ª»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ØÁ´ÎÏÁ°¿Ê
¡¡DeNA¤Î°éÀ®Åê¼ê¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥¦¥Ã¥Ç¥£¡×¤³¤È¾±»ÊÍÛÅÍ¤¬¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑAÈÉ¡Ê1·³¡Ë¥¥ã¥ó¥×¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÇÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¡Ë¡×¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6ÂÇ¼Ô¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡³á¸¶¡áÆó¥´¥í¡¢²ÜÌ¾¡áÍ·¥´¥í¡¢µþÅÄ¡á¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¿¹·É¡áÍ·¥´¥í¡¢¼ÆÅÄ¡áÆó¥´¥í¡¢ÅÙ²ñ¡á°ì¥´¥í¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¸ò¤¨¤Æ1·³ÂÇ·â¿Ø¤ò¼ê¶Ì¤Ë¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïµ¹ÌîÏÑ¥¨¥ê¥¢¤Ï¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ìÂÎ´¶µ¤²¹10ÅÙ¤Û¤É¤Î°Å·¸õ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅìËÌ¡¦µÜ¾ë½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡ÖÃÈ¤«¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Û¾ïµ¤¾Ý¤â¤É¤³¿á¤¯É÷¤Ç¡¢25µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îºòµ¨¤Ï2·³¤Î¥ê¡¼¥°V¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£»°±º´ÆÆÄ¤â»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸å²¡¤·¤¹¤ë°ïºà¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ä¥¤êÀÚ¤ê²á¤®¤º¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£