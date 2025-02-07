¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡DeNA¤Î°éÀ®Åê¼ê¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥¦¥Ã¥Ç¥£¡×¤³¤È¾±»ÊÍÛÅÍ¤¬¡¢²­Æì¡¦µ¹ÌîÏÑAÈÉ¡Ê1·³¡Ë¥­¥ã¥ó¥×¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÇÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¡Ë¡×¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6ÂÇ¼Ô¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£

¡¡³á¸¶¡áÆó¥´¥í¡¢²ÜÌ¾¡áÍ·¥´¥í¡¢µþÅÄ¡á¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¿¹·É¡áÍ·¥´¥í¡¢¼ÆÅÄ¡áÆó¥´¥í¡¢ÅÙ²ñ¡á°ì¥´¥í¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¸ò¤¨¤Æ1·³ÂÇ·â¿Ø¤ò¼ê¶Ì¤Ë¤È¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïµ¹ÌîÏÑ¥¨¥ê¥¢¤Ï¶¯É÷¤¬¿á¤­¹Ó¤ìÂÎ´¶µ¤²¹10ÅÙ¤Û¤É¤Î°­Å·¸õ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅìËÌ¡¦µÜ¾ë½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡ÖÃÈ¤«¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Û¾ïµ¤¾Ý¤â¤É¤³¿á¤¯É÷¤Ç¡¢25µå¤òÅê¤¸¤¿¡£

¡¡¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îºòµ¨¤Ï2·³¤Î¥ê¡¼¥°V¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£»°±º´ÆÆÄ¤â»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸å²¡¤·¤¹¤ë°ïºà¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ä¥¤êÀÚ¤ê²á¤®¤º¤Ë¥­¥ã¥ó¥×¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£