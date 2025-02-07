NewJeans¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖNJZ¡×ÆÉ¤ßÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë È¯É½¸åSNS¾å¤Ç¹Í»¡Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/07¡Û´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬2·î7Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖNJZ¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬¡Ö¥¨¥Ì¥¸¥§¡¼¥¸¡¼¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ëÆÉ¤ß¤Ç¤Ï¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥¤¥¸¡¼¡Ù¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNewJeans¡¢²þÌ¾¸å¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
Æ±Æü¡¢ÊÆ²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖComplex¡×¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¡ÖNJZ¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò±Ñ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£È¯É½¸å¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¸Æ¤ÓÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¥Ë¥å¥º¡©¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡©¡×¡Ö¥¨¥Ì¥¸¥§¡¼¥¼¥Ã¥É¡©¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
17»þ²á¤®¤«¤é5¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥¨¥Ì¥¸¥§¡¼¥¸¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¡Ö¥¨¥Ì¥¸¥§¡¼¥¸¡¼¡ª¥¨¥Ì¥¸¥§¡¼¥¸¡¼¡ª¡×¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCNN¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤â¸ø¼°Instagram¤«¤é°ìÉô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤â¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖNJZ¡Ê¥¨¥Ì¥¸¥§¡¼¥¸¡¼¡Ë¡×¤Ç½Ð±é¤·¤¿5¿Í¤Î»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
NewJeans¤Ï2024Ç¯11·î14Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎADOR¤ËÂÐ¤·¡¢Âà¼Ò¤·¤¿¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢14Æü°ÊÆâ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷ÉÕ¡£²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢11·î28Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ëADOR¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡¢Ë¡Äî¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤âÌÀ¸À¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î23Æü¤Ë¤Ï¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÊç½¸¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNewJeans¡¢²þÌ¾¸å¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¢¡NewJeans¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖNJZ¡×ÆÉ¤ßÊý¤Ï¡©
Æ±Æü¡¢ÊÆ²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖComplex¡×¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬¡ÖNJZ¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò±Ñ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£È¯É½¸å¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¸Æ¤ÓÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¥Ë¥å¥º¡©¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡©¡×¡Ö¥¨¥Ì¥¸¥§¡¼¥¼¥Ã¥É¡©¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
NewJeans¤Ï2024Ç¯11·î14Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎADOR¤ËÂÐ¤·¡¢Âà¼Ò¤·¤¿¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢14Æü°ÊÆâ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷ÉÕ¡£²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢11·î28Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ëADOR¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¡¢Ë¡Äî¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤âÌÀ¸À¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î23Æü¤Ë¤Ï¿·¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÊç½¸¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û