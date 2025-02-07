½µËö¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤Ç¤âÀÑÀãÍ½ÁÛ º£Ìë～8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡È·ÙÊóµéÂçÀã¡É¤Î²ÄÇ½À¡Ö¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¹ß¤ë¡©¡×ºÇ¿·¤ÎÀã¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó Ì¾¿À¡¦¿·Ì¾¿À¤Ç¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¼Â»Ü¤Ø Å·µ¤Í½Êó
º£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤³¤Î½µËö¤â³ÆÃÏ¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡¦Àã¤Ï¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¹ß¤ë¡©¡Û½µËö¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¤âÀÑÀãÍ½ÁÛ ºÇ¿·¤ÎÀã¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¤³¤Î¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï¡¢9Æü¡ÊÆü¡Ëº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢7Æü¡Ê¶â¡ËÌë¤«¤éÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢´ôÉì¸©¤Ç¤Ï8Æü¡ÊÅÚ¡ËÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àã±À¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÎ®¤ì¹þ¤ßÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤È»°½Å¸©¤Ç¤â7Æü¡Ê¶â¡ËÌë～8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¾å¶õ1500mÉÕ¶á¤Ç－6¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤Ï¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ëÌÜ°Â¤Î´¨µ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´¨µ¤¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÆüËÜÎóÅç¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¡×¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢º£½µÁ°È¾¤âÁ´¹ñÅª¤ËÀã¤ò¹ß¤é¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½µËö¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤ËµïºÂ¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡Ê7Æü¡¦¶â¡Ë¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ï¡¢»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤ÏºÆ¤ÓÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë³èÈ¯¤ÊÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê9Æü¡¦Æü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÌ¾¸Å²°¤ä´ôÉì¡¢ÄÅ¤Ê¤É¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹¡Ê8Æü¡¦ÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë¤Î¤«¡£¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¤ò¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤â0.5～1¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Î¤¿¤á¡¢ÀÑÀã¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÃÊÀã¤Î¹ß¤é¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤ÎÀÑÀã¤Ç¸òÄÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀã¤Î¼Â¶·¡Û
7Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡Ê¥¢¥á¥À¥¹¤Ë¤è¤ëÂ®ÊóÃÍ¡Ë
¡Ê´ôÉì¸©¡Ë
·´¾å»ÔÄ¹Âì¡¡27¥»¥ó¥Á
ÈôÂÍ»Ô²Ï¹ç¡¡21¥»¥ó¥Á
ÈôÂÍ»Ô¿À²¬¡¡20¥»¥ó¥Á
ËÜÁã»ÔÃ®¸«¡¡18¥»¥ó¥Á
¹â»³¡¡¡¡¡¡¡¡17¥»¥ó¥Á
7Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¤ÎÀÑÀã¤Î¿¼¤µ¡Ê¥¢¥á¥À¥¹¤Ë¤è¤ëÂ®ÊóÃÍ¡Ë
¡Ê´ôÉì¸©¡Ë
ÇòÀîÂ¼¡¡¡¡¡¡247¥»¥ó¥Á
ÈôÂÍ»Ô²Ï¹ç¡¡195¥»¥ó¥Á
·´¾å»ÔÄ¹Âì¡¡157¥»¥ó¥Á
ÈôÂÍ»Ô¿À²¬¡¡¡¡87¥»¥ó¥Á
ËÜÁã»ÔÃ®¸«¡¡¡¡85¥»¥ó¥Á
¡ÚÀã¤ÎÍ½ÁÛ¡Û
7Æü¸á¸å6»þ～8Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë
°¦ÃÎ¸© »³ÃÏ¡§10¥»¥ó¥Á
°¦ÃÎ¸© Ê¿ÃÏ¡§7¥»¥ó¥Á
´ôÉì¸© »³ÃÏ¡§80¥»¥ó¥Á
´ôÉì¸© Ê¿ÃÏ¡§40¥»¥ó¥Á
»°½Å¸©¡§25¥»¥ó¥Á
8Æü¸á¸å6»þ～9Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë
°¦ÃÎ¸© »³ÃÏ¡§5¥»¥ó¥Á
°¦ÃÎ¸© Ê¿ÃÏ¡§1¥»¥ó¥Á
´ôÉì¸© »³ÃÏ¡§50¥»¥ó¥Á
´ôÉì¸© Ê¿ÃÏ¡§20¥»¥ó¥Á
»°½Å¸©¡§15¥»¥ó¥Á
9Æü¸á¸å6»þ～10Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë
´ôÉì¸© »³ÃÏ¡§20¥»¥ó¥Á
´ôÉì¸© Ê¿ÃÏ¡§5¥»¥ó¥Á
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ÂçÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤·¡¢ÅÅÀþ¤ä¼ùÌÚ¤Ø¤ÎÃåÀã¡¢¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÍ½Êó¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡¢Àã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡É¤¬¤¢¤ë¶è´Ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄÌ¹Ô»ß¤áÍ½Äê¶è´Ö¡Û
°Ê²¼¤Î¶è´Ö¤Ï¡¢2·î7Æü¸á¸å9»þº¢～¡Ê¢¨Ì¾ºå¹ñÆ»¤Î¤ß¸á¸å8»þº¢～¡Ë
¢£ÅìÌ¾¹âÂ®¡Ö¾®ËÒJCT～¾®ËÒIC¡×
¢£Ì¾¿À¹âÂ®¡Ö¾®ËÒIC～µþÅÔÅìIC¡×
¢£¿·Ì¾¿À¡Ö»ÍÆü»ÔJCT～ÁðÄÅJCT¡×¡Öµµ»³JCT～µµ»³À¾JCT¡×
¢£°ËÀªÏÑ´ßÆ»¡Ö¤ß¤¨Àî±ÛIC～»ÍÆü»ÔJCT¡×
¢£Åì³¤´Ä¾õÆ»¡ÖÂçÌî¿À¸ÍIC～ÍÜÏ·IC¡×
¢£Åì³¤´Ä¾õÆ»¡ÖÂç°ÂIC～¿·»ÍÆü»ÔJCT¡×
¢£ËÌÎ¦Æ»¡ÖÆØ²ìIC～ÊÆ¸¶JCT¡×
¢£ÅìÌ¾ºåÆ»¡Ö·¬Ì¾ÅìIC～°ËÀª´ØIC¡×
¢£°ËÀªÆ»¡Ö°ËÀª´ØIC～ÄÅIC¡×
¢£Ì¾ºå¹ñÆ»¡Öµµ»³IC～Å·ÍýÅìIC¡×¢¨
¢£ÉñÄá¼ã¶¹Æ»¡Ö¼ã¶¹ÈþÉÍIC～ÆØ²ìJCT¡×
¢£Åì³¤ËÌÎ¦Æ»¡Ö°ìµÜJCT～°ìµÜÌÚÁ¾ÀîIC¡×
¢£µþ¼¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡ÖÀ¥ÅÄÅìJCT～±§¼£À¾IC¡×
¢£Ì¾¸Å²°¹âÂ®16¹æ °ìµÜÀþ¡ÖÀ¶½£JCT～°ìµÜÅì½Ð¸ý¡ÊËÌ¹Ô¡Ë¡×
¢£Ì¾¸Å²°¹âÂ®11¹æ ¾®ËÒÀþ¡ÖË»³Æî½Ð¸ý～¾®ËÒËÌ½Ð¸ý¡ÊËÌ¹Ô¡Ë¡×
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ÂçÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤·¡¢ÅÅÀþ¤ä¼ùÌÚ¤Ø¤ÎÃåÀã¡¢¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£