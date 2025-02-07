8¸®¾Æ¤±¡¡60ÂåÃËÀ­¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡½»Âð¤äÅ¹ÊÞ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¤Ç8¸®¤¬Ç³¤¨¡¢°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¤Ç¡¢7Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡£

¡¡¾Ã²Ð¤Þ¤ÇÌó6»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤Ï1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»Âð¤Ç1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦60Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£