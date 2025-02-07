¡ÚÁÜºº¡ÛÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ÎSNS±¿ÍÑ½ä¤Ã¤ÆPR²ñ¼Ò¡Ömerchu¡×´Ø·¸Àè¤Ê¤É²ÈÂðÁÜº÷¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡ÖÁÜºº¤ËÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ÇºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤éÌó3¥«·î¡£
7Æü¡¢Âç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÈPR²ñ¼Ò¥á¥ë¥Á¥å¤Î¼ÒÄ¹¤¬¡¢ÃÎ»öÁª¤Ç¤ÎSNS¤Î±¿ÍÑ¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤Æ¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤È¿À¸ÍÃÏ¸¡¤¬PR²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸Àè¤Ê¤É¤ÎÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¸á¸å1»þ²á¤®¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÊóÆ»¤Ç»ä¤â¾µÃÎ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÁÜºº¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¸øÁªË¡Åù¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ú¤Â³¤ÁÜºº¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂðÁÜº÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºØÆ£ÃÎ»ö¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëPR²ñ¼Ò¥á¥ë¥Á¥å¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë½÷À¤¬¡¢Áªµó¸å¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥³¥é¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤¬´Æ½¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢±¿ÍÑÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎPR²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÂå¤Ê¤É¤È¤·¤ÆºØÆ£ÃÎ»ö¿Ø±Ä¤«¤é71Ëü5000±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ç¤Ï¡¢Áªµó±¿Æ°¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£
¤³¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï2024Ç¯¡¢¡Ö¸øÁªË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢µ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºØÆ£ÃÎ»öÂ¦¤Ï¡¢Êó½·¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼À©ºî¤Ê¤ÉË¡Î§¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÌµ½þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¤Æ2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤é¤¬¡Ö¤³¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡¤¬¶Ø¤¸¤ëÇã¼ý¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÈPR²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤ò·º»ö¹ðÈ¯¡£¿À¸ÍÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ÈÊ¼¸Ë¸©·Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼õÍý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ÈÂðÁÜº÷¡£
ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¡Ê70Ëü±ß»ÙÊ§¤¤¤ÏÁªµóÈñÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡£»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÇ§¼±¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¹ðÈ¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¸¡»¡¤ä¸©·Ù¤¬¼õÍý¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÁÜºº¡¦ÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¤Û¤ÉÍè¡¢¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂåÍý¿Í¤È¤·¤Ã¤«¤êÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÁÜºº¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²þ¤á¤Æµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡¢¸©Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸©Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤´¿´ÇÛ¤òÊú¤«¤»¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¸øÁªË¡Åù¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤È·Ù»¡¤Ï¡¢²¡¼ý¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤¨¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
FNN¤Ï¡¢PR²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í²óÅú¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£