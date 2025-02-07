»ØÀè¤ò»É¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤ÎÈó¿¯½±Åª·ìÅü¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¡½Ãæ¹ñ
¾å³¤¸òÄÌÂç³Ø°å³Ø±¡ÉÕÂ°¿ð¶âÉÂ±¡¹ñ²ÈÆâÊ¬ÈçÂå¼ÕÉÂÎ×¾²¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²¦±Ò·Ä¡Ê¥ï¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥Á¥ó¡Ë¶µ¼ø¤Î¥Á¡¼¥à¤È¿ð¶âÉÂ±¡°åÎÅ¥Á¥Ã¥×¸¦µæ½ê¡¢´ØÏ¢¸¦µæ°÷¥Á¡¼¥à¤¬¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿Ìµ¿¯½±·ìÅüÂ¬Äêµ»½Ñ¤¬5Æü¡¢¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥á¥¿¥Ü¥ê¥º¥à¡×¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢Â¿½ÅÈù¾®¶õ´Ö¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È·¿¥é¥Þ¥óÊ¬¸÷¡Êm¦ÌSORS¡Ë¥¹¥Ú¥¯¥È¥ëµ»½Ñ¤È¤¤¤¦Ìµ¿¯½±·ìÅüÂ¬Äêµ»½Ñ¤òÆÈÁÏÅª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¸¡½Ðµ¡´ï¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò·Ú¤¯Åö¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç·ìÅüÃÍ¤òÀµ³Î¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¿¯½±Åª¤Ê·ìÅüÂ¬Äê¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÄË¤ß¤ä´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¡£
À¤³¦¤ÎÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤Ï5²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ®¿Í¤ÎÅüÇ¢ÉÂØí´µÎ¨¤Ï12¡ó¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¿¼¹ï¤Ê¸ø½°±ÒÀ¸¾å¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ìÅüÃÍ¤ò¸ú²ÌÅª¤«¤ÄÄê´üÅª¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅüÇ¢ÉÂ´ÉÍý¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¾ï¤Î·ìÅüÃÍÂ¬ÄêË¡¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈéÉæ¤ò¿¯½±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ì±Õ´¶À÷¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢´µ¼Ô¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê·ìÅüÃÍ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ô½½Ç¯Íè¡¢Èó¿¯½±·ìÅüÂ¬Äêµ»½Ñ¤Ï¼¡Âè¤Ë¸¦µæ¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÀºÅÙ¤ÈÈÆÍÑÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ï¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ï¸Ä¡¹¤Î¥¥ã¥ê¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Â¨»þ¸¡ºº¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ç¯Îð¡¢È©¿§¡¢ÈîËþÅÙ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¸å¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÍøÍÑ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÉ¤¤ÈÆÍÑÀ¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/ES¡Ë