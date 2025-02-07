¡Ö1¥«·î¤ÎÅê»ñ³Û¡×¤¬Â¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÊ¼¸Ë¸©¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷4700¿Í¡Ê³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©100¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ À¸³è°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï¡¢2024Ç¯10·î18¡Á28Æü¤Î11Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1¥«·î¤ÎÅê»ñ³Û¡×¤¬Â¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï1Ëü7584±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
Ê¼¸Ë¸©¤Ï¡¢¿Í¸ýÌó530Ëü¿Í¤òÊú¤¨¤ë¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜÍ¿ô¤Î¾¦¶ÈÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¿À¸Í¤òÍ¤·¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤¬³èÈ¯¤ÊÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó1400Ëü¿Í¤Î¿Í¸ý¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1¥«·î¤ÎÅê»ñ³Û¡×¤¬Â¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï1Ëü7584±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§Ê¼¸Ë¸©2°Ì¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©¡×¤Ç¤·¤¿¡£1¥«·î¤ÎÅê»ñ³ÛÊ¿¶Ñ¤Ï2Ëü7950±ß¤Ç¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§ÅìµþÅÔ1°Ì¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ¡×¤Ç¤·¤¿¡£1¥«·î¤ÎÅê»ñ³ÛÊ¿¶Ñ¤Ï3Ëü550±ß¤È¡¢2°Ì¤ÎÊ¼¸Ë¸©¤ò2600±ß¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó1400Ëü¿Í¤Î¿Í¸ý¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ÅÄÃæ ´²Âç)