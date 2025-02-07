¡ÖÌµÅ¨¤Î²Ä°¦¤µ¡×¥Ü¥Ö¤¬»÷¹ç¤¦¿Íµ¤½÷Í¥à¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëá¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡Ö¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹¥´¶¤ÎÀ¼
¡¡ÈþÍÆ¼¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬à¤Ð¤Ã¤µ¡¼¥Ü¥Öá¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë½÷Í¥¤ÎËÜÅÄÍã¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¥Ø¥¢¥«¥Ã¥ÈÁ°¤È¥«¥Ã¥È¸å¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡ÖÌÓÀè¤¬¥Ñ¥Ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê°Ù¡¢ÌÓÀè¤Ï¤Û¤É¤è¤¯·Ú¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥¹¥«¥¹¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£Çò¤Îà¤â¤³¤â¤³á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¶À¤ÎÁ°¤Ç¼«¿È¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥»¥Ã¥È¤Î»Å¾å¤²ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÁ°È±¤ò¿¤Ð¤¹»î¤ßÃæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌµÅ¨¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¤ß¤¿¤¤¡×¡Öº£¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£