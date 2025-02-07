°ª¤ï¤«¤Ê(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àaoiwakana0630¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¤Ä¤¤¤ËÎø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç³èÌöÃæ¤Î­à¤ªÁê¼ê­á

¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×(2017Ç¯)¤ÎÌ¾±é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿½÷Í¥¤¬¡¢ÍÄÆëÀ÷¤«¤éÎø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿­à¤ªÁê¼ê­á¤È¤Îµ®½Å¤Ê¥Ç¡¼¥È»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

°ª¤ï¤«¤Ê(º¸)¤ÈµÜ¶á³¤ÅÍ
(¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àoshidora_ex¤è¤ê)

¡¡1·î11Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½÷Í¥¤Î°ª¤ï¤«¤Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Travis Japan¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¡£¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬¾¯¤·¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢2¿Í¤È¤âÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡¢½é¡¹¤·¤¤1Ëç¤Ë¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ÎÀ»¤È¾®ÏÂ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Û¥ó¥Î¥¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¤ªÎÙÆ±»Î¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤­¤¿°ª±é¤¸¤ëÀ±¾®ÏÂ¤È¡¢µÜ¶á±é¤¸¤ë½©»³À»¤¬¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢Ä¹Ç¯Éõ°õ¤·¤Æ¤­¤¿¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤­¤¿½éÎø¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

2¿Í¤Î»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÏÂ¤à

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö2¿Í¤È¤â¤ª´é¤¬»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡ª¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£