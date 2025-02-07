Æü»º¡¦¥Û¥ó¥À¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¶¨µÄÇËÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥é¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤Æü»º
Æü»º¼«Æ°¼Ö¡Ê7201¡Ë¤ÈËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡Ê7267¡Ë¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤¬Çò»æ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£1·î¤ËÂçºå¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹Á´¹ñÅê»ñ¥»¥ß¥Êー¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç»²²Ã¼Ô¤«¤é¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÆü»º¤È¥Û¥ó¥À¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ä¤Ï¤ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÅý¹ç¶¨µÄ¤ÏÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆËÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¤É¤ì¤À¤±¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ò¤È¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆü»º¤¬¤É¤ì¤À¤±¥×¥é¥¤¥É¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï·Ð±ÄÅý¹ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»ö¼Â¾å¡¢¥Û¥ó¥À¤Ë¤è¤ëÆü»º¤ÎµßºÑ¹çÊ»¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤À¤«¤éÅý¹çÈæÎ¨¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ê°Å¤ËÂÐÅù¹çÊ»¤Ê¤ó¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡Ë¡£¥Û¥ó¥À¤¬´°Á´¤Ë¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ò¤È¤Ã¤ÆÆü»º¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ª°ú¤¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¯ － ¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¶¯¸¢¤òÈ¯Æ°¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤À¤í¤¦¡×
¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Æü»º¤Ï¥Û¥ó¥À¤«¤éÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿»Ò²ñ¼Ò²½°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èÄùÌò²ñ¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤À¡¢¡ÖÌ¾Ìç´ë¶È¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æü»º¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ï¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÉÔÁ´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÏ·³²¡×¤À¤í¤¦¡£
»ñËÜ¤ÎÎÏ¤ÇÅý¹ç¡¦½¸Ìó¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
¤³¤ì¤ÏÆü»º¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¡¢Èó¾ï¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë»öÁ°¹ç°Õ¤Ê¤TOB¡Ê³ô¼°¸ø³«ÇãÉÕ¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤âºÆÊÔ¤ÎÆ°¤¤¬³èÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÈó¹çÍýÅª¤ÊÌÌ¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢¼ý±×À¤ä»ñËÜ¤Î¸úÎ¨À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç¤ÎÅý¹ç¶¨µÄ¤Î¤È¤óºÃ¤Ï¤½¤Îµ¡±¿¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤â¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Ï¡¢PBR¡Ê³ô²Á½ã»ñ»ºÇÜÎ¨¡Ë0.2ÇÜÂæ¤ÎÆü»º¤¬¡¢¹ã³¤¤Ê¤É¤ËÇã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£·Ð±ÄÅý¹ç¤Ê¤ó¤Æ´Å¤Ã¤Á¤ç¤í¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¤ËÍî¤Á¤¿³ô²Á¤ÇÇã¤¤¤¿¤¿¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¥À¥á¤Ê´ë¶È¤Ï»Ô¾ì¤«¤éÂà½Ð¤òÇ÷¤é¤ì¡¢ÅñÂÁ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤¼¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤¬¥°¥íー¥Ð¥ëÅê»ñ²È¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤ÎºÆÊÔ¡¦½¸Ìó²½¤ÎÎ®¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸Å¤¤´ë¶ÈÂÎ¼Á¤Î¸Å¤¤·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë¥×¥é¥¤¥É¤¬¤½¤ì¤òÁË¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ñËÜ¤ÎÎÏ¡×°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ÌÚ Î´ ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È