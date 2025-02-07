¡È¥¹¥¤¥«¡É¤¬¤Ê¤¼¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿ÃÅÌª¡Ö¤¢¤¢～¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬Æ±À¤Âå¤äÁ´À¤Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË13:00～15:30¡Ë¡¡2·î7Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÅÄºÚÄÅµª»á¤ò¾·¤¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¸½¾õ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
ÃÅÌª¡ÖËÜÆü¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥È¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°ÂÅÄºÚÄÅµª¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
ÃÅÌª¡Ö¤Ê¤ó¤«³Ê¹¥¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤Í¡£¹õ¤¤¥Ñー¥«ー¤Î¶»¤Î¤È¤³¤í¤¬¤Í¡¢¥¹¥¤¥«¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤³¤ì¼Â¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ñー¥«ー¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥«¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
ÃÅÌª¡Ö¤¨¡©¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¤¥«¤È¤Ê¤ó¤«±ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
°ÂÅÄ¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î´ú¤Ï¡¢¹õ¡¢Çò¡¢ÀÖ¡¢ÎÐ¤Î¿§¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÃÅÌª¡Ö¤¢¡¢¤¢¤¢～¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÞ°µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÆ°µ¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢´ú¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢´ú¤ò·Ç¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿§¤Î¤â¤Î¤ò·Ç¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥«¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿§¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÄñ¹³¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÃÅÌª¡Ö³§¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¾ÝÄ§¤ò¿´¤Ë½É¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤ª¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Þ¤ÇÃ¥¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤Ê¤éÄñ¹³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
ÃÅÌª¡Ö¼«Í³¤âÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸¡Ìä¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÊ¼»Î¤À¤±¤¬¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÊ»¹ç¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¡ÖÆþ¿¢¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«¹ñÌ±¤Ê¤É¤ò°Ü½»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢À¾´ßÃÏ¶è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿ÍÆþ¿¢¼Ô¤Î¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É»ö¼Â¾å¤ÎÊ»¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆþ¿¢¼Ô¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃÅÌª¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¯¡¢³èµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
°ÂÅÄ¡ÖÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬À¸¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤ÇÂÃ¤òÅÇ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¸¤¤ò¤±¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
ÃÅÌª¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¥Ø¥¤¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
°ÂÅÄ¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£µðÂç¤Êº¹ÊÌ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£8ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ª¤¦¤Á¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿»þ¡¢»Ò¶¡¤¬¿åÅ´Ë¤¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÊ¼»Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬ー¥Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤ÎÂ©»Ò¤¬Éð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÏ¢¹Ô¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ¡£8ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¤è¡×
ÂçÃÝ¡Ö¿åÅ´Ë¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÃÅÌª¡Ö¸À¤¤¤¬¤«¤ê¡Ä¡×