ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¡¡±ß´ØÏ¢¤Î£±½µ´Ö¤Ë¹â¤¤¼ûÍ×¡¡ÊÆÃæËÇ°×ÀïÁè¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤Ê¤É¤Ç

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡12.85¡¡9.56¡¡11.61¡¡9.60
1MO¡¡10.55¡¡8.34¡¡10.72¡¡8.26
3MO¡¡10.48¡¡7.87¡¡10.63¡¡8.13
6MO¡¡10.23¡¡7.72¡¡10.48¡¡8.08
9MO¡¡10.03¡¡7.69¡¡10.34¡¡8.14
1YR¡¡9.84¡¡7.67¡¡10.22¡¡8.17
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡12.42¡¡11.03¡¡8.34
1MO¡¡11.19¡¡9.84¡¡7.16
3MO¡¡11.28¡¡9.59¡¡7.22
6MO¡¡11.12¡¡9.66¡¡7.28
9MO¡¡11.04¡¡9.76¡¡7.39
1YR¡¡10.92¡¡9.78¡¡7.47
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡12.42¡¡11.03¡¡8.34
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