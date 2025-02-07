¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È SGÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡ÛÃÏ¸µ¥¹¥¿¡¼¥È¹ª¼Ô¤ÎÎëÌÚ¹¨ÏÂ¤¬2ÆüÌÜ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º½éÇòÀ±¡Ö1Ãå¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤ÎSG¡ÖÂè38²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡×¤Ï¡¢7Æü¤Ë2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÉñÂæ¤ÇÇ°´ê¤ÎSG½éÀ©ÇÆÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢µ¤¹ç½½Ê¬¤ÎÎëÌÚ¹¨ÏÂ¡Ê38¡áÉÍ¾¾¡Ë¤¬¥ê¥º¥à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
½éÆü2Ãå¤Ç·Þ¤¨¤¿2ÆüÌÜ8R¡£¼«Ëý¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¼þ²ó¤Î½ªÈ×¤â³Î¤«¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ²÷¾¡¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1Ãå¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÄ´À°¤ÎÊý¸þÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤ÎÍÍ»Ò¡£
3ÆüÌÜ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î1R¤ÏÏ¢¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¥ª¡¼¥È³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£