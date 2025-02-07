¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¸µÂÎÁàÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¡È²¼¥¢¥ó¥°¥ëÅÝÎ©Æ°²è¡É¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ»¤Ç¿Íµ¤¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¶¼°ÒÅª¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÆ°²è¤ÎºÇ¿·ºî¤¬ÅþÃå¡£ÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¡¢²¼¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é¤ÎÅÝÎ©¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¡È²¼¥¢¥ó¥°¥ëÅÝÎ©¡É ¾×·âÆ°²è
¡¡WWE¤ÎÂè3¥Ö¥é¥ó¥ÉNXT´üÂÔ¤Î½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥½¥ë¡¦¥ë¥«¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡¢¡È»Â¿·¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¡É¤«¤é»£¤Ã¤¿¡ÖÅÝÎ©¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¡×¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈà½÷¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÅÝÎ©¤ÎÆ°²è¡£¤¿¤ÀÃ±¤ËÅÝÎ©¤òÈäÏª¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å·¤ò¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë²¼¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é»£±Æ¤·¤¿»Â¿·¤Ê¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±À´Ö¤ËÀÄ¶õ¤¬ÇÁ¤¯¤Ê¤«Å·¹â¤¯Â¤ò¿âÄ¾¤Ë¿¤Ð¤·³«µÓ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë±¦¤Ëº¸¤È¼«Í³¼«ºß¤Ë¼«¤é¤ÎÆùÂÎ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÉÍÊÕ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯Ãè¤«¤é¤Î180ÅÙ³«µÓ¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¯Ãè¤«¤éÊÒÂÃåÃÏ¡×¤Ê¤É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë²áµî¤Îµ´¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÆ°²è¤È¤Ï°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Î±ÇÁü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö½ÏÎý¤·¤¿ºÍÇ½¤Î²ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¸µÂÎÁàÁª¼ê¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼·ó¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥ë¡¦¥ë¥«¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤éÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¡ÈÇÈ¾è¤ê¡É¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢ÂÎÁà¤Î¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¹¶·â¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ⓒ2024 WWE, Inc. All Rights Reserved