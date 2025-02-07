´æºî¤Î²ÄÇ½À¡Ö¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡×¡¡¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Î½êÂ¢ÉÊ¡¡ÆÁÅç¤Ç¤âµ¿ÏÇ
¡¡¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ï7Æü¡¢½êÂ¢¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¿Í²è²È¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ò¡¦¥«¥ó¥Ú¥ó¥É¥ó¥¯¤ÎÌýºÌ²è¡Ö¾¯½÷¤ÈÇòÄ»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´æºî¡Ê¤¬¤ó¤µ¤¯¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡×¤È¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÁÀâ¤Î´æºî»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥É¥¤¥Ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÂáÊáÎò¤¬¤¢¤ë²è²È¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤ÎºîÉÊ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´æºî¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÆÁÅç¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û½êÂ¢¤Î¡Ö¼«Å¾¼Ö¾è¤ê¡×=Æ±´ÛÄó¶¡
¡¡¡Ö¾¯½÷¤ÈÇòÄ»¡×¡Ê69¡¦0¥»¥ó¥Á¡ß99¡¦3¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ï¥É¥¤¥ÄÉ½¸½¼çµÁ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ó¥Ú¥ó¥É¥ó¥¯¤Î1919Ç¯¤Îºî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Æ±´Û¤¬96Ç¯¤Ë1800Ëü±ß¤ÇÌ¾¸Å²°»Ô¤Î²èÏ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯6·î¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤Ë¤è¤ë´æºî¤Îµ¿¤¤¤ò³°Éô¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£µþÅÔÂç¤ÎÅÄ¸ý¤«¤ª¤ê½Ú¶µ¼ø¡ÊÊÝÂ¸½¤Éü¡Ë¤ÎÊ¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿´éÎÁ¤Î¤¦¤Á¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¤É4¿§¤ÏÀ©ºîÅö»þ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄÆÆÀ¸´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ú¥ó¥É¥ó¥¯¤¬À©ºî¤·¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥¤¬´æºîÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤·¤Ð¤·¤ÐÍÑ¤¤¤¿³¨¤Î¶ñ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³¨¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¼Âºß¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¿Í²è¾¦¤Î½êÍ¤òÉ½¤¹¥é¥Ù¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Èþ½Ñ´Û¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î·Ù»¡Åö¶É¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤Ç¥é¥Ù¥ë¤Ïµ¶Â¤¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¿ÞÊÁ¤Î¥é¥Ù¥ë¤¬¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤Î´æºî¤ËÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡3·î¤Ë¤â¿¿´æ¡Ê¤·¤ó¤¬¤ó¡Ë¤ò·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¡£°ÂÅÄ´ÛÄ¹¤Ï¡Ö´æºî¼Ô¤Î¤è¤³¤·¤Þ¤ÊÆ°µ¡¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿³¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤¬º£¤Þ¤Çµ½¤«¤ì¡¢¤³¤Î³¨¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÈéÆù¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢¤è¤¯½ÐÍè¤¿³¨¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤¬1999Ç¯¤Ë6720Ëü±ß¤ÇÂçºåÉÜÆâ¤Î²èÏ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í²è²È¥¸¥ã¥ó¡¦¥á¥Ã¥Ä¥¡¥ó¥¸¥§¤ÎÌýºÌ²è¡Ö¼«Å¾¼Ö¾è¤ê¡×¤Ç¤â¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤Ë¤è¤ë´æºî¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1911Ç¯¤´¤í¤Î¥Ô¥«¥½¤é¤¬»Ï¤á¤¿¥¥å¡¼¥Ó¥º¥à¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤È¤µ¤ì¡¢´ÕÄê½ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ºòÇ¯6·î¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î·ÇºÜ²èÁü¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±´Û¤ÎÃÝÆâÍøÉ×²ÝÄ¹¡Ê³Ø·Ý¸òÎ®Ã´Åö¡Ë¤Ï¡ÖºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²èºà¤â°ã¤¦¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ®Ê¬¤ÎÍÌµ¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤Ä´ºº¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£