ÀÑÀã¤Î¿¼¤µ¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤È¤³¤í¤â¡Ä½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÎÌ¤ÎÀã¡¡8ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ½½Ê¬Ãí°Õ¤ò
¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ï¡¢ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÎÌ¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯³Ñ»Ô¤ÎÀÑÀã¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿¼¤µ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ï8ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾å¶õ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¹¤¯Àã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢7Æü¤Î¸©Æâ¡£
Ì¤ÌÀ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç¡¢17¥»¥ó¥Á¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÎÌ¤ÎÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿²£¼ê»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤Ï¡¢7ÆüÄ«¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤¬Àã´ó¤»¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éµÞ¤Ë¤³¤ÎÀã¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
³ÆÃÏ¤Î¸á¸å5»þ¤ÎÀÑÀã¤Ï²£¼ê»Ô¤¬72¥»¥ó¥Á¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤ÅòÂô»ÔÅò¤ÎÂÒ¤¬139¥»¥ó¥Á¡¢¼¡¤¤¤ÇËÌ½©ÅÄ»Ô°¤¿Î¹ç¤¬135¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
¼¯³Ñ»Ô¤ÏÊ¿Ç¯¤Î2ÇÜ¶á¤¤96¥»¥ó¥Á¤Ç2015Ç¯°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë90¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ïº£¸å¤âÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢8ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢»³±è¤¤¤Ç50¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç40¥»¥ó¥Á¤Ç¤¹¡£
ÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢8ÆüÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£