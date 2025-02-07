1·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨¼éÈ÷Áª¼ê¾Þ¤Ë¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥Ú¥¤¥µー¥º¤Î¥Í¥à¥Ïー¥É¤¬Áª½Ð

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The @Kia NBA Defensive Players of the Month for January! #KiaDPOTM
West: Amen Thompson (@HoustonRockets)
East: Andrew Nembhard (@Pacers) pic.twitter.com/IIeIXFZItJ
- NBA (@NBA) February 4, 2025
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