　Jリーグは7日、登録選手の追加を発表した。名古屋グランパスに復帰したFWマテウス・カストロや京都サンガF.C.に復帰したMF奥川雅也、ヴィッセル神戸に加入したDF松田陸らの登録が完了している。

　また神戸はGK亀田大河ら、下部組織に所属する5選手を2種登録。ジェフユナイテッド千葉が獲得したGKホセ・スアレスや、栃木シティに加入したDFマテイ・ヨニッチら外国籍選手の登録も認められている。

■J1

名古屋グランパス

10 FWマテウス・カストロ

京都サンガF.C.

29 MF奥川雅也

51 MF尹星俊(2種)

52 FW酒井滉生(2種)

56 GK本多敦(2種)

ヴィッセル神戸

66 DF松田陸

GK亀田大河(2種)

MF里見汰福(2種)

MF瀬口大翔(2種)

DF原蒼汰(2種)

FW渡辺隼斗(2種)

■J2

いわきFC

34 MF久永瑠音(桐蔭横浜大=特別指定選手)

ジェフユナイテッド千葉

19 GKホセ・スアレス

ジュビロ磐田

67 DF吉村瑠晟(関西大=特別指定選手)

■J3

栃木シティ

32 FWタオフィック・ジブリル

42 DFマテイ・ヨニッチ

FC大阪

29 MF申東旻

68 GK平吹楽

高知ユナイテッドSC

72 DF福宮弘乃介