名古屋マテウス、京都奥川らの追加選手登録完了!神戸は5選手を2種登録
Jリーグは7日、登録選手の追加を発表した。名古屋グランパスに復帰したFWマテウス・カストロや京都サンガF.C.に復帰したMF奥川雅也、ヴィッセル神戸に加入したDF松田陸らの登録が完了している。
また神戸はGK亀田大河ら、下部組織に所属する5選手を2種登録。ジェフユナイテッド千葉が獲得したGKホセ・スアレスや、栃木シティに加入したDFマテイ・ヨニッチら外国籍選手の登録も認められている。
■J1
名古屋グランパス
10 FWマテウス・カストロ
京都サンガF.C.
29 MF奥川雅也
51 MF尹星俊(2種)
52 FW酒井滉生(2種)
56 GK本多敦(2種)
ヴィッセル神戸
66 DF松田陸
GK亀田大河(2種)
MF里見汰福(2種)
MF瀬口大翔(2種)
DF原蒼汰(2種)
FW渡辺隼斗(2種)
■J2
いわきFC
34 MF久永瑠音(桐蔭横浜大=特別指定選手)
ジェフユナイテッド千葉
19 GKホセ・スアレス
ジュビロ磐田
67 DF吉村瑠晟(関西大=特別指定選手)
■J3
栃木シティ
32 FWタオフィック・ジブリル
42 DFマテイ・ヨニッチ
FC大阪
29 MF申東旻
68 GK平吹楽
高知ユナイテッドSC
72 DF福宮弘乃介
また神戸はGK亀田大河ら、下部組織に所属する5選手を2種登録。ジェフユナイテッド千葉が獲得したGKホセ・スアレスや、栃木シティに加入したDFマテイ・ヨニッチら外国籍選手の登録も認められている。
名古屋グランパス
10 FWマテウス・カストロ
京都サンガF.C.
29 MF奥川雅也
51 MF尹星俊(2種)
52 FW酒井滉生(2種)
56 GK本多敦(2種)
ヴィッセル神戸
66 DF松田陸
GK亀田大河(2種)
MF里見汰福(2種)
MF瀬口大翔(2種)
DF原蒼汰(2種)
FW渡辺隼斗(2種)
■J2
いわきFC
34 MF久永瑠音(桐蔭横浜大=特別指定選手)
ジェフユナイテッド千葉
19 GKホセ・スアレス
ジュビロ磐田
67 DF吉村瑠晟(関西大=特別指定選手)
■J3
栃木シティ
32 FWタオフィック・ジブリル
42 DFマテイ・ヨニッチ
FC大阪
29 MF申東旻
68 GK平吹楽
高知ユナイテッドSC
72 DF福宮弘乃介