Íè½µ¤Î°ÙÂØÁê¾ì¸«ÄÌ¤·¡á±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬°ìÉþ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃíÌÜ
¡¡Íè½µ¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡¢Æü¶ä¤ÎÁá´üÍø¾å¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß±ßÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬°ìÉþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Í½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£´£¹±ß£µ£°Á¬～£±£µ£³±ß£µ£°Á¬¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬£µÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£´Ç¯£±£²·î¤ÎËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¤Ç¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬£²¥«·îÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Æü¶ä¤ÎÅÄÂ¼Ä¾¼ù¿³µÄ°Ñ°÷¤¬£¶Æü¤Î¹Ö±é¤Ç¡Ö¸½ºß£°¡¥£µ¡óÄøÅÙ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ò£²£µÇ¯ÅÙ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¡óÄøÅÙ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²»þ´ü¤¬Áá¤Þ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£·Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï°ì»þ£±£µ£°±ß£¹£¶Á¬¤ÈÌó£²¥«·î¤Ö¤ê¤Î±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¿å½à¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¾ì¤ÏÁá´ü¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥É¥ë¤ÏÄ¾¶á¤Î²¼Íî¤ÇÃÍ¤´¤í´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Û¤«¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬£¶Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Ï°ú¤Â³¤¶¯¤¤¥É¥ëÀ¯ºö¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÃÊ¤È¤Ï¥É¥ë¤òÇä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢£±£²Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë£±·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤Î¿¤Ó¤¬Æß²½¤·¡¢£±£´Æü¸øÉ½¤Î£±·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤Î¿¤ÓÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥É¥ë¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÆÍÈ¯Åª¤ÊÈ¯¸À¤ÇÁê¾ì¤¬Âç¤¤¯¿¶¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Íè½µ¤Ë¹ñÆâ³°¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¼ç¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï¡¢£±£°Æü¤Ë£±£²·î¤ÎÆüËÜ¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù¡¢£±£³Æü¤Ë£±·î¤Î¥É¥¤¥Ä£Ã£Ð£É²þÄêÃÍ¤È£±·î¤ÎÊÆ²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¡¢£±£´Æü¤Ë£±£°～£±£²·î´ü¤Î¥æー¥í·÷°èÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë²þÄêÃÍ¤È£±·î¤ÎÊÆ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ê¤É¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬£±£±Æü¤ËÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¤Î¶âÍ»À¯ºöÊó¹ð¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£²Æü¤Ë¤âÈ¯¸Àµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬£µÆüÈ¯É½¤·¤¿£²£´Ç¯£±£²·î¤ÎËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¤Ç¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬£²¥«·îÏ¢Â³¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Æü¶ä¤ÎÅÄÂ¼Ä¾¼ù¿³µÄ°Ñ°÷¤¬£¶Æü¤Î¹Ö±é¤Ç¡Ö¸½ºß£°¡¥£µ¡óÄøÅÙ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ò£²£µÇ¯ÅÙ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±¡óÄøÅÙ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²»þ´ü¤¬Áá¤Þ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£·Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï°ì»þ£±£µ£°±ß£¹£¶Á¬¤ÈÌó£²¥«·î¤Ö¤ê¤Î±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¿å½à¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¾ì¤ÏÁá´ü¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥É¥ë¤ÏÄ¾¶á¤Î²¼Íî¤ÇÃÍ¤´¤í´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Û¤«¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬£¶Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Ï°ú¤Â³¤¶¯¤¤¥É¥ëÀ¯ºö¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ìÃÊ¤È¤Ï¥É¥ë¤òÇä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢£±£²Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë£±·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤Î¿¤Ó¤¬Æß²½¤·¡¢£±£´Æü¸øÉ½¤Î£±·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤Î¿¤ÓÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥É¥ë¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÆÍÈ¯Åª¤ÊÈ¯¸À¤ÇÁê¾ì¤¬Âç¤¤¯¿¶¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Íè½µ¤Ë¹ñÆâ³°¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¼ç¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï¡¢£±£°Æü¤Ë£±£²·î¤ÎÆüËÜ¤Î·Ð¾ï¼ý»Ù¡¢£±£³Æü¤Ë£±·î¤Î¥É¥¤¥Ä£Ã£Ð£É²þÄêÃÍ¤È£±·î¤ÎÊÆ²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¡¢£±£´Æü¤Ë£±£°～£±£²·î´ü¤Î¥æー¥í·÷°èÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë²þÄêÃÍ¤È£±·î¤ÎÊÆ¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ê¤É¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬£±£±Æü¤ËÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¤Î¶âÍ»À¯ºöÊó¹ð¤ÎµÄ²ñ¾Ú¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£²Æü¤Ë¤âÈ¯¸Àµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS