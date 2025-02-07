ºÇ¶¯·Ú¼«Æ°¼ÖÏÀÁè¤ÇÉ¬¤ºÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë£±Âæ¡ª¡¡¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¥Ð¥«¥ÃÂ®¤À¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£½éÂå¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö½é¤Î¥Ä¥¤¥ó¥«¥à¥¿¡¼¥Ü¤òÅëºÜ¤·¤Æ1987Ç¯¤ËÅÐ¾ì
¢£·Ú¼«Æ°¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿
¢£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ºÃæ¸Å²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë
¥Û¥Ã¥È¤Ê·Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÂåÌ¾»ì
¡¡¼ÂÍÑÅª¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ô¥ê¿É¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸½¹Ô·¿¤È¤Ê¤ë9ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²áµî¤Î¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤Ï¤É¤ì¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÎòÂå¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
½éÂå
¡¡1987Ç¯2·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½éÂå¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢2ÂåÌÜ¥¢¥ë¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Àè¤À¤Ã¤Æ¥Ä¥¤¥ó¥«¥à¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥«¥à12RS¡×¤ä¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È¥Ä¥¤¥ó¥«¥à¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ä¥¤¥ó¥«¥à¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï550cc¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢70ÇÏÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÎÏ¤ÎÈ¯À¸¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î±¿Í¢¾Ê¤«¤éÊª¤¤¤¤¤¬Æþ¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¼«¼çµ¬À©ÃÍ¤Ç¤¢¤ë64ÇÏÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°î¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò³Î¼Â¤ËÏ©ÌÌ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÎRS/R¤Ë¤Ï¥Ó¥¹¥«¥¹¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°Êý¼°¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à4WD¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸åÄ¹¤é¤¯Â³¤¯¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡á4WD¥¿¡¼¥Ü¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£²ÂåÌÜ
¡¡1988Ç¯¤Ë3ÂåÌÜ¤Ø¤È¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ë¥È¤È¤È¤â¤Ë¿··¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢´Ý·Á2Åô¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¤è¤êÀº×û¤µ¤¬Áý¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ë¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ù¤¯AT¼Ö¤ä¡¢SOHC¥¿¡¼¥Ü»ÅÍÍ¤â¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1990Ç¯¤Ë¤Ï·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤¬²þ¤á¤é¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Î³ÈÂç¤ÈÇÓµ¤ÎÌ¤Î660cc²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·µ¬³Ê¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£660cc¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ü¥¢¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇÓµ¤ÎÌ¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯²½¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¥È¥ë¥¯¥Õ¥ë¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢½éÂå¤«¤é¡È·Ú¥Ü¥ó¥Ð¥ó¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥¢¥ë¥È¡¿¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊªÉÊÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Çö¤ì¤¿¤¿¤á¡¢660cc¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¾èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
£³ÂåÌÜ
¡¡3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï1994Ç¯11·î¤ËÅÐ¾ì¡£¤â¤Ã¤È¤â¥Û¥Ã¥È¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖRS/Z¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥¢¥ë¥ßÀ½DOHC¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ëK6A·¿¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢ECU¤â16¥Ó¥Ã¥È¤ÎSHIC¡Ê¥¹¥º¥¡¦¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ž¥¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈŽ¥¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤ÏÅö»þ¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖºÇÂç¤È¤Ê¤ë103Nm¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿·Àß·×¤Î¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤äÂç·¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¡¢¿åÎä¼°¥ª¥¤¥ë¥¯¡¼¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢»ÍÎØ¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤âÅëºÜ¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â11kg¤Î·ÚÎÌ²½¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·Ú¼«Æ°¼ÖºÇ¶¯¤ÎÌ¾¤òÍß¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¼ûÍ×½Ì¾®¤Ç°ìÅÙ¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤âÉü³è
£´ÂåÌÜ
¡¡ºÆ¤Ó·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤¬²þ¤á¤é¤ì¤¿1998Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿4ÂåÌÜ¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢¿·µ¬³Ê¤Ë±è¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Î³ÈÂç¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Û¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏVVT¡Ê²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿DOHC¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òºÎÍÑ¤·ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¼Ö¼ï¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢½ãÀµ¥¿¥¤¥ä¤Ë²£ÉÍ¥´¥àÀ½¤Î¥Ï¥¤¥°¥ê¥Ã¥×¥¿¥¤¥ä¤Ç¤¢¤ëADVAN NEOVA¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²áµî1ÈÖ¤Î¥Û¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¼ûÍ×½Ì¾®¤Ê¤É¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï2000Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½ªÇä¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
£µÂåÌÜ
¡¡5ÂåÌÜ¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï2015Ç¯12·î¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤¸¤Ä¤Ë15Ç¯¿¶¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿·À¤Âå¤ÎR06A·¿¤ÎDOHC¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÀìÍÑ³«È¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¥í¡¼¥¯5Â®MT¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¥ì¥¹MT¤Î5Â®AGS¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²áµî¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥Õ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à4WD¤Ï¤Ê¤¯¡¢FF¥â¥Ç¥ë¤¬¥á¥¤¥ó¡ÊÀ¸³è»Í¶î¤È¤·¤Æ¤Î4WD¤â¤¢¤ê¡Ë¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡ÖHEARTECT¡Ê¥Ï¡¼¥Æ¥¯¥È¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¤â·ÚÎÌ¤Ê»ÅÍÍ¤Ç670kg¤È¥é¥¤¥È¥¦¥¨¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥«¥í¥·¡¼¥È¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌó150Ëü±ß¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¥È²Á³Ê¤âÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î9ÂåÌÜ¥¢¥ë¥È¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î5ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤ÏÃæ¸Å¼Ö¤È¤·¤Æ¹âÃÍ°ÂÄê¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿·¼Ö²Á³Ê¤ò¾å¤Þ¤ï¤ë²Á³Ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£