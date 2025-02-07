Bimi¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ü¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«¡£¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¦¿·Æ£À²°ì¤äÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤é¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿³Ú¶Ê¤â
Bimi¤¬¡¢4·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡Bimi ²èÁü
ËÜºî¤Ç¤ÏµÒ±é¤Ë¡¢Whoopee Bomb¡¢Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¢YUKI¡ÊMADKID¡Ë¡¢ÄÇÌ¾º´Àé»Ò¡¢Sit¡ÊCOUNTRY YARD, mokuyouvi¡Ë¡¢¿·Æ£À²°ì¡Ê¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ë¤Î6Ì¾¤ò·Þ¤¨¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ç¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎBimi¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖNemo¡×¤È¡ÖË½¿©¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀèÆü¤ÎÀ¸ÇÛ¿®Ãæ¤Ë1¥Ð¡¼¥¹»Å¾å¤²¤¿¡ÖÄÔ»Â¤ê¡×¤Ê¤É¡¢Bimi¤Î¥¹¥¥ë¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¡Ø£Ò¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¤½¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¤Ï¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤À¡£°ìÉôË¡¿Í¤Ç¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2·î25Æü¤Þ¤Ç¤ËELR Store¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õÈþÌ£¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡ä¤ÎÃêÁª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ãBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈ¯ÇäÃæ¤À¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿5·î17Æü¤ÎµÜ¾ë¡¦ÀçÂædarwinµÚ¤Ó¡¢7·î6Æü¤ÎÅìµþ¡¦Spotify O-EAST¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ï¸½ºß2¼¡Àè¹Ô¤Î¼õÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢4·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãBimi Live Galley #04 -Dear 27th-¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈ¯ÇäÃæ¤À¡£ËÜ¸ø±é¤ÏÉñÂæ¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë±é½Ð²È¡¦ÀÐ´Ý¤µ¤Á»Ò¤¬Áí¹ç±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢DAI GOTO.¡ÊÇÐÍ¥¡¿²è²È¡Ë¤¬¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü27ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëBimi¤¬¡È27th Club¡É¤ò¸ø±é¤Î¥µ¥Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç²¿¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢4·î9Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±»þÈ¯Çä¤ÇLive Blu-ray¡ØBimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
4·î9Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡§https://elr.lnk.to/RCD
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡§ÆâÅÄ¤¢¤ß¤«
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡§°ËÆ£¸µµ¤
¥Õ¥é¥ï¡¼¡¦¥×¥í¥Ã¥×¡§ÅÄÃæ¸µµ¤
ÉÊÈÖ¡§KICS-4189¡¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§CD only
Äê²Á¡§\3,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§¸ÂÄê¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡Ë
¡Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
M1. ÄÔ»Â¤ê
M2. É´µ´Ìë¹Ô feat.Whoopee Bomb
M3. ÌµÅ¨ feat.Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ
M4. Bright feat.YUKI¡Êfrom MADKID¡Ë
M5. ³Û -HITAI-
M6. Right-Hand Chance
M7. ·Ú¥È¥é¤Çíà¤¯-Ì£ÊÑ- feat.ÄÇÌ¾º´Àé»Ò
M8. Ë½¿©
M9. All the things feat.Sit¡Êfrom COUNTRY YARD, mokuyouvi¡Ë
M10. Nemo
M11. ¥´¡¼¥¹¥È feat.¿·Æ£À²°ì¡Êfrom ¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ë
M12. 27th-Ì£ÊÑ-
M13. Bonus Inst -R- (Prod. DJ dip)
¡ÎË¡¿ÍÆÃÅµ°ìÍ÷¡Ï
¡¦Amazon co.jp¡§Random Sticker -Special Box- Ì¾¸Å²° Ver.
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§Random Sticker -Special Box- ½ÂÃ« Ver.
¡¦HMV¡§Random Sticker -Special Box- Âçºå Ver.
¡¦TOWER RECORDS¡§Random Sticker -Special Box- ¿·½É Ver
¢¨Random Sticker¤Ï¡¢-Special Box-¥Ä¥¢¡¼³Æ¸ø±é¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥àÉÕÍ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡§ÆÃÅµÆâÍÆÌ¤Äê¡ÊÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ²ò¶ØÃ×¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡¦ELR Store¡§¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡Ê¡Ø£Ò¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à3¶ÊÍ½Äê¡Ë¡õÈþÌ£¥Á¥ó¥Á¥íº×¤êÃêÁª»²²Ã
¡ü»²²ÃÊýË¡
ELR Store¤Ë¤Æ¡¢Bimi Major 1st ALBUM¡Ø£Ò¡Ù¤ò´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤ÇÃêÁª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¾ì
ÅÔÆâË¿½ê¡Ê¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Î¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡ï500¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ
¡4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë1Éô¡§OPEN13:30 / START14:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë2Éô¡§OPEN17:30 / START18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡üÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö
2·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59ÄùÀÚ
¡üÅöÁªÈ¯É½
3·î10Æü¡Ê·î¡Ë17»þ°Ê¹ß½ç¼¡¤´°ÆÆâ
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
https://bimi-official.com/live/675/
¢£LIVE Blu-ray¡ØBimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)¡Ù
4·î9Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1103/?elr=46544
¡ÎBlu-rayÈÇ¡Ï¢¨ELR Store¸ÂÄê
ÉÊÈÖ¡§NXD-1103¡¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§Blu-ray
²Á³Ê¡§\7,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§¡ãBimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)¡äËÜÊÔ
ÆÃÅµ±ÇÁü¡§Behind the Scene¡ÖBimi Release Party 2024 -Special Box-¡×
»ÅÍÍ¡§ ¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥±¡¼¥¹
ÉõÆþ¡§STAFF PASSÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢»Í¤ÄÀÞ¤êB4¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡ÎÍ½ÌóÆÃÅµ¡Ï
ELR Store ¡§¡ãBimi OUT STORE PARTY from-Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)¡ä¡Ê¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õBimi¥¬¥é¥Ý¥óº×¤ê¡ËÃêÁª»²²Ã
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õBimi¥¬¥é¥Ý¥óº×¤ê
¡ü»²²ÃÊýË¡
ELR Store¤Ë¤Æ¡¢¡ØBimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)¡Ù¤ò´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤ÇÃêÁª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¾ì
ÅÔÆâË¿½ê¡Ê¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Î¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡ï500¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ
¡4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë1Éô¡§OPEN13:30 / START14:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë2Éô¡§OPEN17:30 / START18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡üÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö
2·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59ÄùÀÚ
¡üÅöÁªÈ¯É½
3·î10Æü¡Ê·î¡Ë17»þ°Ê¹ß½ç¼¡¤´°ÆÆâ
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
https://bimi-official.com/live/677/
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
ÆüÄø¡§4·î28Æü¡Ê·î¡Ë³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-EAST
¾ÜºÙURL¡§https://bimi-official.com/live/629/
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/bimi/
¢£¡ãBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡ä
½Ð±é¡§Bimi
¥µ¥Ý¡¼¥ÈDJ¡§DJ dip
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/bimi/
¡Î¸ø±éÆü»þ¡Ï
2025Ç¯
¡¦4·î26Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦EIGHT HALL
³«¾ì 16:15 / ³«±é 17:00¡ÊÌä¡ËFOB´ë²è¡¡https://www.fobkikaku.co.jp/
¡¦4·î27Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¡¦CLUB JUNK BOX
³«¾ì 16:00 / ³«±é 16:30¡ÊÌä¡ËFOB´ë²è¡¡https://www.fobkikaku.co.jp/
¡¦5·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA
³«¾ì 16:00 / ³«±é 16:30¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼Åì³¤¡¡https://www.kyodotokai.co.jp/
¡¦5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦NAGOYA ReNY limited
³«¾ì 15:45 / ³«±é 16:30¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼Åì³¤¡¡https://www.kyodotokai.co.jp/
¡¦6·î6Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦BIGCAT
³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼Âçºå¡¡https://kyodo-osaka.co.jp/
¡¦6·î8Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦DRUM Be-1
³«¾ì 15:30 / ³«±é 16:00¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡¡https://www.kyodo-west.co.jp/
¡¦6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦CLUB QUATTRO
³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00¡ÊÌä¡Ë¥æ¥Ë¥ª¥ó²»³Ú»öÌ³½ê¡¡https://www.union-music.com/
¡¦6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë²¬»³¡¦CRAZYMAMA KINGDOM
³«¾ì 15:45 / ³«±é 16:30¡ÊÌä¡Ë¥æ¥Ë¥ª¥ó²»³Ú»öÌ³½ê¡¡https://www.union-music.com/
¡üÄÉ²Ã¸ø±é
¡¦5·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂædarwin
³«¾ì 16:00 / ³«±é 16:30¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼ÅìËÌ¡¡https://www.kyodo-tohoku.com/
¡¦7·î6Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST
³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00¡ÊÌä¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸¡¡https://info.diskgarage.com/
¡Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Ï
2¼¡Àè¹Ô¼õÉÕ¡§¼õÉÕURL¡§https://l-tike.com/st1/bimi_tour2025
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00¡Á2·î11Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡ü¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼´ë²è¡ÖBimi Tour¡Ö£Ò¡×Live Rally Challenge¡×
¾ÜºÙ¥ê¥ó¥¯¡§https://bimi-official.com/news/657/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ãBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡ä¾ÜºÙ
¢¡Bimi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Bimi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram