サラ・ブライトマンが、7月に来日公演<A Starlight Symphony An Evening with Sarah Brightman>を開催する。今回は3年振りの来日ツアーで、初来日公演を行った997年から数えて11回目の単独での来日となる。<A Starlight Symphony An Evening with Sarah Brightman>は、2022年10月ラスベガスのザ・ヴェネチアン・リゾートを舞台に3夜限定で初めて開催されたもので、米国・メキシコ以外の国では初の開催。オーケストラや合唱団、特別ゲストを迎えての公演となり、彼女の名曲や代表曲が披露され、観客を唯一無二の美しい音楽の旅へと誘ってくれる。

ライブ・イベント情報

<A Starlight Symphony An Evening with Sarah Brightman>





【東京】7/5(土) 東京国際フォーラム ホールA 17:00開場/18:00開演

7/6(日) 東京国際フォーラム ホールA 14:00開場/15:00開演

【仙台】7/7(月) 仙台サンプラザホール 17:30開場/18:30開演

【大阪】7/9(水) グランキューブ大阪 18:00開場/19:00開演

7/10(木)グランキューブ大阪 18:00開場/19:00開演

【京都】7/12(土)ロームシアター京都 17:00開場/18:00開演

【福岡】 7/14(月)福岡サンパレス ホテル&ホール 18:15開場/19:00開演



チケット料金(税込)

S席 \22,000/A席 \21,000

VIPパッケージ \120,000(公演チケットS席含む)

公演ページURL:https://udo.jp/concert/SarahBrightman25

<チケット先行受付>

ウドー・プレミアムメンバーズ:S席先着 2/8(土)12:00〜2/14(金)18:00

※仙台公演はウドー・プレミアムメンバーズ先行の受付はございません

ウドー・メンバーズ

仙台公演以外 S席先着 2/10(月)12:00〜3/7(金)18:00

仙台公演のみ S席先着 2/10(月)12:00〜2/28(金)18:00

<一般発売>

3/8(土)10:00

仙台公演のみ→3/29(土)10:00

