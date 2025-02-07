¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤ÎÈá¤·¤ß¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡Ö³Ø¹»¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×
¡¡15ºÐ¤Îº¢¤Ë¡¢Êì¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤ò»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡£¥Ñ¥È¥í¥ó¤òÌ³¤á¤ë¶á¿Æ¼Ô¤òË´¤¯¤·¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÃÄÂÎ¤òË¬Ìä¤·¡¢¼«¿È¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë´¶¤¸¤¿Èá¤·¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¡¡MailOnline¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î5Æü¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤¬±Ñ¥¦¥£¥Ã¥É¥Í¥¹¤Ë¤¢¤ëChild Bereavement UK¤òË¬Ìä¤·¤¿¤½¤¦¡£¤³¤Î»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤ÎÂåÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤òË´¤¯¤·¤¿²ÈÂ²¤ä¡¢¶á¿Æ¼Ô¤òË´¤¯¤·¤¿»Ò¶¡¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤Î¸å¤ò·Ñ¤®¡¢2009Ç¯¤«¤é¥Ñ¥È¥í¥ó¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë¡¢Â¿´¶¤ÊÇ¯¤´¤í¤ÇÊì¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤òË´¤¯¤·¤¿¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¼ã¼Ô¤È¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÈá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ç¾å¼ê¤¯É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¿É¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆÃ¤ËºÇ½é¤Î¿ôÇ¯¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·±Îý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡³Ø¹»¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»ÜÀßÆâ¤ò»ë»¡¤·¤¿¤Û¤«¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤âÃ£¡¢¿¦°÷¤äÃÏ¸µ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Öº£Æü¡¢Child Bereavement UKËÌÀ¾»ÙÉô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±ÃÄÂÎºÇÂç¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËË´¤¯¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë25ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼Ô¤ä»Ò¤É¤âÃ£¤ä¡¢»Ò¶¡¤ò¼º¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê³èÆ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖThe Prince and Princess of Wales¡×X¡Ê¡÷KensingtonRoyal¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÜÀß¤òË¬¤ì¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¡¡MailOnline¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î5Æü¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤¬±Ñ¥¦¥£¥Ã¥É¥Í¥¹¤Ë¤¢¤ëChild Bereavement UK¤òË¬Ìä¤·¤¿¤½¤¦¡£¤³¤Î»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¤ÎÂåÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤òË´¤¯¤·¤¿²ÈÂ²¤ä¡¢¶á¿Æ¼Ô¤òË´¤¯¤·¤¿»Ò¶¡¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤Î¸å¤ò·Ñ¤®¡¢2009Ç¯¤«¤é¥Ñ¥È¥í¥ó¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»ÜÀßÆâ¤ò»ë»¡¤·¤¿¤Û¤«¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤âÃ£¡¢¿¦°÷¤äÃÏ¸µ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡Öº£Æü¡¢Child Bereavement UKËÌÀ¾»ÙÉô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±ÃÄÂÎºÇÂç¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËË´¤¯¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë25ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼Ô¤ä»Ò¤É¤âÃ£¤ä¡¢»Ò¶¡¤ò¼º¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê³èÆ°¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖThe Prince and Princess of Wales¡×X¡Ê¡÷KensingtonRoyal¡Ë