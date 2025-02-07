ÆüËÜÍ¿ô¤Î±Ç²è¥¬¥¤¥É¡¦¹â¶¶¥è¥·¥¤¬¡Ø¥¶¡¦¥ë¡¼¥à¡¦¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥É¥¢¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
©2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. ©El Deseo. Photo by Iglesias Más.
¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥óÊ±¤¹¤ëÀï¾ì¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¥Þ¡¼¥µ¤Ï¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤òÃæ»ß¤·¤Æ¡¢Ì©¤«¤ËÆþ¼ê¤·¤¿Ìô¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Î¡Ò°Â³Ú»à¡Ó¡á¡Ò¼«»à¡Ó¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤¬ºÇ¸å¤ÎÆü¡¹¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¡¼¥¢±é¤¸¤ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¤È¤¤¤¦Çä¤ì¤Ã»Òºî²È¡£¥Þ¡¼¥µ¤Ï¶â»ý¤Á¤ÎÊÌÁñ¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Èþ¤·¤¯¹ë²Ú¤Ê²È¤Ç»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¡×¤Ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë¡ÖÎÙ¤ÎÉô²°¡×¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¾ò·ï¤¬±Ç²è¤ÎÂêÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¼Àµ¤Ê±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç±é¤ÎÆó¿Í¤Î¾ú¤·½Ð¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÁ¡ºÙ¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö¸«»ö¤Ëºî¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Ë¤Ï°Õ³°À¤¬¤Ê¤¤¡£
70Âå¤Ê¤«¤Ð¤ËÃ£¤·¤¿¥Ú¥É¥í¡¦¥¢¥ë¥â¥É¥Ð¥ë´ÆÆÄ¤¬¡¢¡Ö»à¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤·¡Ê¤½¤³¤Ë¡Ö°Â³Ú»à¡×¤È¤¤¤¦¥Û¥Ã¥È¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¡Ë¡¢ÃÎÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆó¿Í¤Î½÷À¤¬¸ò¤ï¤¹²ñÏÃ¤Î¿ô¡¹¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î»×¹Í¤ÎÎ®¤ì¤â¡¢¤É¤ì¤â¼ý¤Þ¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤µ¤µ¤«¤â°ïÃ¦¤·¤Ê¤¤¡£
¸¤¯ÍµÊ¡¤Ê½÷À¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê´Ä¶¤ÇÈþ¤·¤¤»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤ò´Ñ¤¿¤¤¿Í¤Ë¤À¤±¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
STORY¡§¤«¤Ä¤ÆÀï¾ì¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥µ¤È¾®Àâ²È¤Î¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¤Ï¿ÆÍ§Æ±»Î¡£²¿Ç¯¤â²»¿®ÉÔÄÌ¤À¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥µ¤¬Ëö´ü¤¬¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥µ¤¬¼Ú¤ê¤¿¿¹¤ÎÃæ¤Î¾®¤µ¤Ê²È¤ÇºÇ¸å¤Î¿ôÆü´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤È·è¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥Ú¥É¥í¡¦¥¢¥ë¥â¥É¥Ð¥ë
¸¶ºî¡§¥·¡¼¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ì¡¼¥Í¥¹
½Ð±é¡§¥Æ¥£¥ë¥À¡¦¥¹¥¦¥£¥ó¥È¥ó¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¡¼¥¢¤Û¤«
¾å±Ç»þ´Ö¡§107Ê¬
Á´¹ñ¸ø³«Ãæ